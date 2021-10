Colombias mest ettersøkte narkoleder tatt

Presidentrådgiver Emilio Archila kunngjorde pågripelsen av Dairo Antonio Usaga (50), mest kjent som «Otoniel», lørdag.

Nå er siktet for blant annet å ha sendt kokain til USA, drap på politifolk og rekruttering av barn til gjengvirksomheten.

Usaga, som leder en gruppe kalt «Clan del Golfo» (Golfkartellet på norsk), ble pågrepet i byen Necoclí på landsbygda nordvest i Colombia. Byen ligger ved landets karibiske kyst, nær grensen til Panama.

Ifølge AFP deltok flere enn 500 politifolk og 22 helikoptre i politiaksjonen, som dermed var mer omfattende enn aksjonen mot Pablo Escobar.

En politimann døde i aksjonen mot Usaga, sier president Iván Duque, ifølge BBC.

Sikkerhetsstyrker tar en selfie med den beryktede narkotikabaronen etter pågripelsen. Foto: Colombian Defense Ministry / Reuters

Sammenlignes med Escobar

Colombias forsvarsminister Diego Molano sier ifølge avisa El Pais at pågripelsen av Usaga er en seier for staten og loven over det han mener er den største trusselen mot Colombia – narkotikahandel.

– Dette kan kun sammenlignes med pågripelsen av Pablo Escobar, sier president Iván Duque.

Escobar var grunnlegger og leder for det beryktede Medellin-kartellet. Han ble drept da han forsøkte å stikke av fra politi som skulle pågripe ham i 1993.

Human Rights Watch gratulerer Colombia med pågripelsen av Usaga.

Marinen i Colombia viser fram over 5 tonn kokain beslaglagt fra Golfklanen i Uraba-regionen i 2018. Foto: Ho / AFP

Omfattende nettverk

Escobar var grunnlegger og leder for Medellin-kartellet og ble drept da han forsøkte å stikke av fra politi som skulle pågripe ham i 1993.

Golfklanen er Colombias mektigste narkotikasmuglere. Ifølge BBC skal kartellet angivelig ha rundt 1800 bevæpnede medlemmer. Flere av disse skal være rekruttert fra paramilitære grupper på ytre-høyresiden i Colombia.

Gruppen er til stede i nesten 300 kommuner landet rundt, ifølge den uavhengige tankesmien Indepaz.

Usaga har ledet nettverket i nesten ti år, etter at hans bror Juan de Dios ble drept av politiet under en politirazzia 1. nyttårsdag 2012. Golfkartellet er tungt involvert i illegal gullgraving, menneskehandel og utpressing. Den største virksomheten er likevel narkotikahandelen.

Les også: Vil avlive Pablo Escobars flodhester

Usaga ble presentert for pressen lørdag. Foto: AP

Politifolk døde i helikopterulykke

Ifølge BBC styrer nettverket noen av de viktigste smuglerrutene mellom Colombia og USA og Colombia og Russland.

USA hadde tilbudt en dusør på 5 millioner dollar for informasjon som kunne føre til pågripelsen av 50 år gamle Usaga. Tidligere i år ble Usagas søskenbarn El Flaco pågrepet og sendt til USA, der han nå sitter i varetekt.

I mars ble også Usagas søster pågrepet, ifølge Reuters. Colombianske myndigheter mener vedvarende innsatsen mot Golfkartellet har bidratt til å redusere nettverkets styrke de siste årene.

Jakten på Usaga har pågått i flere år. I en reportasje fra 2015 skrev BBC at om lag 1200 sikkerhetsstyrker jobbet med å pågripe 50-åringen. Samme år pågrep politiet Usagas kjæreste, som skal ha vært involvert i styringen av det økonomiske i nettverket.

I 2015 hadde politiet beslaglagt 5,5 tonn kokain i jakten på Usaga. I tillegg ble en rekke kokaplantasjer. Samme år fortalte Colombias daværende forsvarsminister at 16 politifolk mistet livet da et Black Hawk-helikopter involvert i jakten krasjet.