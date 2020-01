CO₂ kan vere ein farlegare klimagass enn tidlegare trudd

Dei nye modellane, som neste år vil underbygge FN sitt klimapanel (IPCC) sitt anslag for den framtidige temperaturen til kloden, er utvikla av fleire forskargrupper i ei handfull land, skriv nyheitsbyrået AP.

Ifølgje modellane kan forskarar i fleire tiår konsekvent ha undervurdert kor mykje oppvarming aukande CO₂-nivå kan føre med seg.

Enorme mengder data og meir datakraft har blitt gjort tilgjengeleg sidan dei noverande anslaga til FN sitt klimapanel vart utarbeidde i 2013.

Anslag frå statsstøtta forskargrupper i USA, Storbritannia, Frankrike og Canada tyder på ei framtid der CO₂-nivået i atmosfæren som lenge har peika mot ei oppvarming på tre grader, sannsynlegvis vil føre til ei oppvarming på fire eller fem grader.

KLIMAFORSKAR: Jan Sigurd Fuglestvedt er forskningsdirektør og seniorrådgjevar i CICERO. Foto: Cicero

– Modellane blir stadig betre

Klimaforskar Jan Sigurd Fuglestvedt ved Cicero senter for klimaforsking fortel at ein kraftigare temperaturauke som følgje av CO₂-utslepp vil gi auka risiko for ekstremvêr og at klimaendringane kan bli sterkare en det førre generasjon med modellar viste.

– Det betyr òg at vi kan ha mindre å gå på av utslepp for å oppnå Parismålet, som er å halde oppvarminga under to grader og klare 1, 5 grader.

Han understrekar at resultata er i ferd med å bli publisert og at forskerane kan seie meir om eit år.

– FN sitt klimapanel jobbar med ein større rapport som kjem ut neste vår, der vi vil vurdere modellresultata og i tilegg sjå på andre måtar å vurdere kor følsamt klimasystemet er, seier Fuglestvedt.

Han understrekar at resultata frå modellane varierer, men at dei stadig blir meir presise:

– Vi får stadig betre og betre modellar som tar betre omsyn til prossesene i klimasystemet, seier han.

Gjev tydelegare svar på kor mykje temperaturen vil auke

Forskarar har lenge grubla på spørsmålet om kor mykje temperaturen til jorda ville auke dersom mengda CO₂ i atmosfæren doblar seg.

Kor mykje temperaturen aukar kallast på fagspråket for «klimafølsemd».

Sidan slutten av 1970-talet har forskarar antatt at temperaturen vil auke rundt 3 grader (pluss minus 1,5 grad) om ein reknar med ein konsentrasjon av CO₂ i atmosfæren på 560 delar per million (ppm).

Konsentrasjonen av CO₂ i atmosfæren var i 2018 på 407,8 ppm, opp frå 405,5 ppm året før. Auken er i tråd med ei utvikling som har gått føre seg jamt og trutt i mange tiår.

KAN HA UNDERVURDERT KONSEKVENSANE: Nye modellar viser at forskarar kan ha undervurdert kor mykje oppvarming aukande CO₂-nivå kan føre med seg. Foto: Ole J. Liodden

Debatt blant forskarane

Dei nye modellane peikar likevel på at «klimafølsemda» kan vere langt større enn anslaget om tre grader.

– Akkurat no er det ein heftig debatt. Du har 12 eller 13 modellar som viser at klimafølsemda ikkje lenger er tre grader, men heller fem eller seks grader om CO₂-konsentrasjonen blir dobla.

Det seier forskar Johan Rockström, som er direktør ved Potsdam-instituttet for klimaforsking.

Rockström understrekar at fleire andre modellar bereknar at auken kan bli betrakteleg lågare, men nesten alle enda likevel høgare enn det forskarane har estimert tidlegare.

– Klimafølsemda har vore mellom 1,5 og 4,5 grader i meir enn 30 år. Om han no blir mellom 3 grader og 7 grader, vil det vere veldig farleg, seier han.