Cicero: Verden unngår ikke 1,5 grader

Den 30. november braker det løs i Dubai. Da starter FNs årlige klimatoppmøte.

2000 forhandlere vil jobbe dag og natt for å finne virkemidler som kan holde den globale temperaturen godt under 2 grader, helst til 1,5 sammenlignet med førindustriell tid.

Det har landene forpliktet seg til gjennom Parisavtalen.

Men ifølge forskere fra Cicero vil 1,5 grader bli passert i løpet av kort tid, først for enkeltstående år og deretter for global oppvarming over tid.

Klimatoppmøtet i Dubai starter om en uke. Foto: Amr Alfiky/File Photo / Reuters

– Å erkjenne at vi vil krysse 1,5 grader er ikke en oppfordring om å gi opp, det er en kraftig oppfordring til å handle, skriver fem forskere ved Cicero i en kronikk.

Det var Aftenposten som først omtalte funnene som er basert på en rekke observasjoner.

Kan komme over 1,5 grader i år

Året 2023 ligger an til å bli det varmeste året som noen gang har blitt målt. Det har vært varmerekord på varmerekord flere steder i verden.

Cicero mener at den kraftige temperaturøkningen i 2023 er blant årsakene til at vi i enkelte analyser allerede i år komme over i 1,5 grader.

Det er varmt i Brasil og en rekke byer og tettsteder opplever store utfordringer. Foto: Michael Dantas / AFP

Forskerne viser også til værfenomenet El Niño når de skriver at i 2024 vil sannsynligvis alle temperaturanalyser vise at man når 1,5 grader.

Tidligere har forskere advart om at man vil passere 1,5 grader en gang på 2030-tallet.

Det å krysse 1,5 grader i ett år betyr ikke at man har mislyktes med målet. Det er først hvis snittet over ti år er på 1,5. Men Cicero-forskerne mener at de siste varme årene viser at vi også raskt nærmer oss denne temperaturgrensen.

Og den globale temperaturen vil fortsette å stige dersom klimagassene ikke reduseres.

Cicero mener bruken av kull, olje og gass har nådd rekordnivåer, og at de tilhørende CO₂-utslippene fortsetter å stige.

Rekordhøye drivhusgasser

– På tross av tiår med advarsler fra det vitenskapelige miljøet, tusenvis av sider med rapporter og titusener med klimakonferansen, styrer vi fortsatt i feil retning.

Det sa generalsekretæren i VMO, Petteri Taalas i forrige uke.

Petteri Taalas fra WMO. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Da la Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) fram en rapport som viste at drivhusgasser som bidrar til global oppvarming igjen hadde nådd nye høyder.

I 2022 var konsentrasjonene av CO₂ i atmosfæren for første gang 50 prosent høyere enn førindustriell tid. Økningen har fortsatt inn i 2023.

Varmen kommer

Ifølge Cicero-forskerne tar det tid før økningen av drivhusgasser viser seg som endringer i den globale bakketemperaturen.

Forsinkelsen skyldes i stor grad at det tar tid å varme opp havet.

Isen smelter på Grønland. Foto: Olivier Morin / AFP

Det vil ifølge Cicero bety at det vil skje en betydelig ekstra oppvarming over neste tiår.

Og på toppen av det som kalles «urealisert oppvarming» kommer fortsatt store utslipp av drivhusgasser, som forårsaker ytterligere oppvarming.

Brasil opplever en ekstrem varme nå i november. Foto: Pilar Olivares TPX IMAGES OF THE DAY / Reuters

Det finnes også en annen grunn til at oppvarmingen vil gå raskere ifølge forskerne. Det handler om ørsmå partikler i atmosfæren kalt aerosoler, og som er en del av luftforurensning.

Partiklene virker avkjølende på klimaet, siden de hindrer sollys i å nå bakken. Mange land rydder nå opp i forurensning, og dermed blir det mindre av denne kunstige avkjølingen.

Mangel på klimatiltak

I forkant av klimatoppmøtet har verdens land meldt inn mål om utslippskutt. På mandag kom en rapport fra FNs miljøprogram (Unep) som undersøkte effektene av disse målene.

Konklusjonen var ikke lystig.

Hvis alle landene når de konkrete målene de har satt uten betingelser, er verden trolig på vei mot 2,9 graders oppvarming.

Foto: Michael Probst, File / AP

Ifølge rapporten kan en så kraftig oppvarming betegnes som katastrofal.

Store deler av verden kan i praksis bli ubeboelige, smeltingen av isen i polområdene vil skyte fart, og deler av regnskogen i Amazonas kan forsvinne.

FNs generalsekretær António Guterres ber verdens ledere skjerpe utslippsmålene og iverksette dramatiske tiltak for raskere å stanse oppvarmingen.