«Er dette livet jeg drømte om?»

Slik starter en fersk rekrutteringsvideo fra det amerikanske etterretningsbyrået CIA, publisert på blant annet YouTube og Telegram tirsdag.

Der går CIA langt for å rekruttere russere som er misfornøyd med president Vladimir Putins regime.

Med følelsesladet musikk og dramatiske bilder, hører seeren en mann stille spørsmål ved dagens Russland.

«Hvorfor verdsettes noen liv mer enn andre?», spør stemmen.

«Å være en helt betyr å stå opp for seg selv​​​​​​​» ​​​​​​, sier en stemme i CIAs ferske rekrutteringsvideo til russere.

Fokuserer på russeres patriotisme

Hensikten med videoen skal være å nå ut til russere i Russland som sitter på samfunnskritisk informasjon og som ikke støtter krigen i Ukraina, forklarer Eskil Sivertsen.

Han er ekspert på propaganda og digital krigføring ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Målet for videoen er altså å rekruttere mulige russiske informanter til amerikansk tjeneste.

Budskapet i videoen spiller spesielt på mange russeres patriotisme til fedrelandet for å rekruttere dem som informanter.

Dette er ikke tilfeldig, ifølge Sivertsen.

– Russere som er mot Putin vil likevel være glad i Russland. Patriotismevinklingen er nok derfor svært bevisst, forklarer han.

Han mener det er helt klart hvem russerne henvender seg til i videoen.

– CIA ser etter russere som jobber innen forsvar, etterretning, diplomati, forskning og teknologi, som kan sitte på verdifull informasjon om interne forhold i Russland, og som ikke støtter Putin og hans regime, sier Sivertsen.

Den ferske videoen viser en klar utvikling i hvordan CIA henvender seg til mulige utenlandske informanter. En video med et lignende formål fra 2022 er helt annerledes, og består utelukkende av tekst. Foto: Skjermbilde / CIA

Ekspert: – Utfordrer Moskva

– Jeg ser dette som en kampanje som utfordrer og provoserer Moskva.

Det sier Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Men dette er også reelt. Det er et apparat i CIA som ønsker å ta imot russiske avhoppere og informanter, fortsetter han.

Dette er ikke første gang CIA etterlyser russiske informanter, ifølge Røseth.

Men det første gang i moderne tid at etterretningsorganisasjoner går såpass tydelig til verks, forklarer han.

– CIA har tidligere oppfordret russere til å informere dem, men at de gjør det på denne måten har vi ikke sett i nyere tid, sier han.

Ikke tilfeldig at den er på russisk

CIA har ikke uttalt seg offisielt om videoen, men en anonym tjenesteperson i organisasjonen forteller til CNN at målet er å få tilgang til russiske personer med verdifull informasjon.

Han bekrefter også at det ikke er tilfeldig at videoen er laget på russisk.

– Vi ønsket å formidle til russerne på deres eget språk at vi vet hva de går gjennom, sier den CIA-ansatte.

Videoen ble publisert samtidig som etterretningsbyrået startet en egen konto på Telegram.

Den viser også en klar utvikling i hvordan det CIA henvender seg til mulige utenlandske informanter.

En video med et lignende formål fra 2022 består for eksempel utelukkende av tekst.

Videoen spiller på følelser opp mot patriotisme og familieliv. Dette er bevisst, forklarer ekspert Eskil Sivertsen. – Russere som er mot Putin, vil likevel være glad i Russland.

Ikke ment for å kaste bensin på bålet

Kilden i CIA mener videoen ikke er ment for å kaste bensin på bålet i forholdet mellom USA og Russland.

Den er heller ikke laget for de russerne som støtter Putin.

Tvert imot mener den CIA-ansatte at videoen henvender seg til russerne som kan ha et ønske om å bli informanter, men som på grunn av frykt for sanksjoner har blitt sittende på gjerdet.

Videoen skal også gjøre det mindre skummelt å ta kontakt med amerikansk etterretning, ifølge kilden.

Kreml på sin side var raskt ute med å kommentere videoen.

– Jeg er overbevist om at våre spesialtjenester følger med på dette området på nødvendig måte, uttalte talspersonen i Kreml Dmitry Peskov tirsdag.

– Alle vet utmerket vel at vestlige etterretningstjenester ikke reduserer aktiviteten deres i landet vårt, fortsatte han.

Dette er første gang i moderne tid etterretningsorganisasjoner går såpass tydelig til verk, sier Tom Røseth ved Forsvarets høgskole. Foto: Trygve Heide / NRK

Usikker på effekten

Selv om videoen kan gi informanter, er Tom Røseth fra Forsvarets høgskole usikker på hvilken effekt den faktisk vil ha.

– For at det skal virke, må de treffe de som er villig til å ta den risikoen. Den risikoen er høy, understreker han.