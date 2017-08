CIA advarte mot Ramblas-terror for to måneder siden

Det er den spanske avisen El Periódico som sier CIA skal ha direkte utpekt Las Ramblas som et potensielt terrormål i samtaler med den lokale politistyrken Mossos d'Esquadra.

Advarselen kom etter de mange lastebilangrepene som har rystet Europa det siste året, og CIA mente Barcelona var et sannsynlig mål for terroristene.

I går ble altså trusselen virkelighet, da en varebil pløyde inn i folkemengden på turistgaten i Barcelona.

Truet på Twitter

Ifølge avisen ble det også i slutten av forrige måned fremsatt trusler om et angrep på sosiale medier. På en twitter-konto som knyttes til terrorgruppen IS, ble det advart mot at et angrep i Spania var nært forestående.

«Vi skal innføre kalifatet i Spania og ta tilbake vårt land. Et angrep på Al Andalus er nært forestående, hvis Gud vil», lød én av meldingene.

Al Andalus er det arabiske navnet på de delene av den iberiske halvøy som var under muslimsk styre fra 711 til 1492.

Kartla hjemvendte fremmedkrigere

I en rapport fra amerikanske myndigheter som ble lekket av Wikileaks i 2007 pekes Catalonia ut som en sentrum for radikal islamistisk aktivitet i Middelhavsregionen.

Regionen er preget av høy innvandring fra nordafrikanske land, samt Pakistan og Bangladesh, noe amerikanerne mente gjorde området attraktivt for å rekruttere terrorister.

De siste årene har politiet aksjonert mot flere jihadistmiljøer i Catalonia og andre steder i Spania. I de fleste tilfellene skal det ha dreid seg om personer som har distribuert jihadist-propaganda.

En rekke personer har også reist fra Catalonia som fremmedkrigere til Syria og Irak, og de siste månedene har politiet jobbet med å kartlegge hjemvendte fremmedkrigere etter at IS har tapt territorium.

Ifølge spanske myndigheter er rundt 200 mistenkte terrorister pågrepet siden 2015 da landet økte terrornivået til nest høyeste nivå.

I 2004 ble landet rammet av et terrorangrep mot tognettet i hovedstaden. Bombene tok livet av 191 mennesker og skadet 2000. Al Qaida tok på seg ansvaret.