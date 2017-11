Christine Meyer: – Jeg opplever at jeg ble presset til å si opp

– Det er en omgåelse av sannheten når finansministeren mente jeg ikke var avhengig av hennes tillit, spesielt når hun sa at jeg måtte tenke over hvordan jeg ville forholde meg til hennes manglende tillit. Jeg opplever at jeg ble presset til å si opp min stilling.

Slik reagerer den avgåtte sjefen i Statistisk Sentralbyrå (SSB) Christine Meyer på brevet fra finansminister Siv Jensen (Frp) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Ifølge VG har Meyer skrevet til internasjonale kolleger at den faktiske grunnen til at hun ikke lenger hadde Jensens støtte, og at hun til slutt måtte gå, skyldtes bråket rundt innvandringsstatistikk- og analyse.

I brevet fra Jensen, som er 169 sider langt, svarer finansministeren på 25 oppfølgingsspørsmål etter at Meyer trakk seg som sjef for SSB.

Her skriver Jensen blant annet at Meyer ikke var avhengig av finansministerens tillit for å fortsette jobben som SSB-sjef.

Det er Meyer rykende uenig i.

Meyer reagerer også på flere andre tilfeller av det hun mener er feilaktig og skjev fremstilling av saken.

I en epost til NRK skriver Meyer blant annet:

– Det er ikke korrekt at departementet ikke har hatt synspunkter på innplassering av enkeltmerdarbeidere i avdelingene i SSB. . Samtalen den 27. oktober dreide seg om å endre innplasseringen av en navngitt forsker som jeg ikke ville etterkomme uten en skriftlig instruksjon fra departementet.

Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen (Ap), det fortsatt gjenstår flere spørsmål før man kommer til bunns i saken.

– Den eneste måten å komme til bunns i saken, er å høre begge parter, sier Andersen til NRK.

Han sier det trolig går mot høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og at dette vil bli behandlet på et møte på tirsdag.