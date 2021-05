Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Chris Ihle traff argentinske Micaela Anush Feressetian i Peru for flere år siden. Siden har de vært et par og reist verden rundt sammen,

I fjor ble det klart at de skulle gifte seg, men Micaela måtte reise tilbake til Argentina for å ordne papirer. Så skulle hun tilbake til Norge for å starte sitt nye liv med Chris.

En uke før hun skulle kommet tilbake endret regjeringen innreiseregler. Micaela var en av dem som ble rammet.

– Det er dødskjipt, klart det er det. Hun sa opp jobben, har ikke fast bopel og sitter låst der. Situasjonen i Argentina er ikke enkel, sier Chris Ihle til NRK.

Argentina er nå inne i sin tredje og verste smittebølge. Over 75.000 har mistet livet og daglig dør rundt 500 av covid-19.

Nå har paret i stedet daglig kontakt på skype. Chris sier at han er redd hun har det verre en ham som har gode kolleger og venner.

– Vi hadde en dato hvor vi skulle gifte oss, den har jeg utsatt for tredje gang nå. Så det suger. Vi får utsette igjen og håpe, leve dag for dag, det hadde vært hyggelig med en dato, sier Chris.

Mange i samme situasjon

Chris Ihle og kjæresten Micaela Anush Feressetian på reise i Vietnam i lykkeligere tider Foto: Privat

Chris Ihlen er medlem av den private Facebook-gruppen Oss med familie eller kjæreste i utlandet under covid-19, 2020/2021.

Gruppen har rundt 9500 medlemmer, selv om han ikke er sikker på om alle har nære i utlandet.

Forrige fredag la regjeringen frem trinn 2 av gjenåpningen av Norge. På forhånd var det sagt at noe av det som skulle vurderes i trinn 2 var å åpne opp for gjenforening.

I stedet ble det skjøvet ut til trinn tre. Chris sier at det var vanskelig å håndtere.

– De aller fleste på Facebook var jo sykt glade, for nå skal vi ut i parkene, ut og kose oss, møte flere venner, sier han.

– For min del var det punktet jeg ønsket mest, skrellet bort. Så for min del var det jo veldig frustrerende. Det er håpløst, sier Chris Ihle.

Hvis alt går bra kommer regjeringen til å legge frem trinn 3 av gjenåpningen i midten av juni. Chris håper det kommer gode nyheter der, men er forberedt på at bryllupet kan bli utsatt en fjerde gang.

Viser til menneskerettighetene

–. Her bør man kunne finne løsninger hvor både smittevern og retten til familieliv kan tas hensyn til, sier advokat Lina Smorr. Foto: NRK

Advokat Lina Smorr bistår medlemmene av Facebook-gruppen.

Hun sier at det er mange sterke historier med barn som ikke har fått samvær med foreldrene sine, eller besteforeldre som ikke har sett barnebarna sine på over ett år.

– Dette er et symptom på det koronakommisjonen skrev i sin rapport også, at menneskerettighetene har ikke blitt tilstrekkelig vurdert under pandemien, sier Smorr.

Hun vil nå be myndighetene se på problemstillingen med menneskerettighetene når det avgjøres hvilke lettelser som skal prioriteres.

– Det er stor forskjell på å ha rett til å drikke ute på byen kontra retten til å ha samvær med barn, sier Smorr.

Når det gjelder saken til Chris og Micaela, peker hun også til menneskerettighetene.

– Retten til å gifte seg er nedfelt i grunnloven og menneskerettighetene. Så det er en egen rettighet disse har, som heller ikke blir ivaretatt, sier hun.

Forstår belastningen

Justisminister Monica Mæland (H) sier at regjeringen for hver enkelt regel vurderer om de er i tråd med både grunnloven og menneskerettighetene.

Mæland forstår at reglene er belastende for mange og håper trinn tre ikke er for langt unna. Men love noe, vil hun ikke.

– Vi er opptatt av å holde reiseaktiviteten nede og importsmitten nede. Derfor har vi veldig strenge regler på hvem som kan komme inn, sier Mæland

