Cezinando erkjenner straffskyld: – Det var for egen vinning

Mandag møtte den 26 år gamle rapperen Cezinando i Oslo tingrett i en såkalt tilståelsessak. Tilhørerbenkene i tingretten var fulle av et ungt publikum og presse.

Artisten er siktet for fem tyverier av møbler for rundt 380.000. Erstatningskravet mot ham er ifølge forsvarer Mette Yvonne Larsen nå kraftig redusert etter at mange møbler er levert tilbake.

Ifølge Cezinando var det han selv som har tatt initiativ til å levere tilbake en del av møblene.

– Jeg ser tilbake på dette med anger. Jeg er glad for at jeg fikk muligheten til å levere tilbake ting i samarbeid med politiet. Det fikk gjenopprettet noe av skaden, fortalte Cezinando i retten mandag.

Artisten erkjenner straffskyld for tyveriene. Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener 30 timer samfunnsstraff er passende i dette tilfellet. Erstatningssummen er beregnet til 16.000 kroner, ifølge forsvareren. Det sa rapperen seg villig til å betale.

Dette er tyveriene: Ekspandér faktaboks 26. januar 2021 og 27. januar 2021: Karvesvingen i Oslo - to tyveri i løpet av to dager, hvor det ble stjålet stoler til en samlet verdi på 75.000 kroner.

1. februar 2021: Bjørvika i Oslo - designstol til er verdi av 30.000 kroner.

20. februar 2021: Dronning Mauds gate i Oslo - designsofa til 100.000 kroner.

24. februar 2021: Rostockgata i Oslo - 54 designstoler til en verdi av 186.000 kroner.

– Det er verken vold eller enkeltpersoner som er skadd. Det er proffe selskaper som selvfølgelig har lidd en ulempe og skade, men Cezinando Karlsen er en ung lovbryter – fullstendig ustraffet. Ikke engang bøter, sa hun i retten.

– Jeg mener en fengselsstraff vil være svært tyngende for han, ut fra hans situasjon, la hun til.

Mette Yvonne Larsen er Cezinandos forsvarer. Foto: Anders Fehn/NRK

– Angrende lovbryter

Yvonne Larsen mener at dette var impulsive handlinger i en Cezinandos liv – over en kort periode.

– Man kan ikke komme nærmere en angrende lovbryter enn det Karlsen er i dag, sa Larsen.

Det var i juli i fjor politiet pågrep og siktet flere personer for en rekke grove tyverier av designmøbler og luksusgjenstander.

Politiet knyttet mennene til minst 18 ulike forhold i Oslo-området.

Verdier for flere hundretusener av kroner hadde blitt stjålet. Cezinando er siktet for fem av disse tyveriene – med en verdi på rundt 380.000 kroner.

– Hvorfor tok dere stolene, spurte dommer Helen Sekulic.

– Det ønsker jeg dessverre ikke svare på, svarte Cezinando.

– Hva var bakgrunnen for at dere borttok stolene?

– Det var for egen vinning, ja, svarte han.

Dette er et av de 18 ulike forholdene som gruppen er siktet for. Cezinando var ikke med på dette aktuelle tyveriet den 11. november 2020. Foto: Politiet Du trenger javascript for å se video. Dette er et av de 18 ulike forholdene som gruppen er siktet for. Cezinando var ikke med på dette aktuelle tyveriet den 11. november 2020. Foto: Politiet

Prisvinner

Kristoffer Cezinando Karlsen, oftest kjent for mellomnavnet sitt, har mottatt flere priser for sine låter.

Under Spellemannprisen i 2016 vant han tekstforfatter-klassen. I 2017 vant han klassene urban og årets album. Samme år vant han P3 gullpris for årets låt med «Håper du har plass».

I albumet «Noen ganger og andre» har Cezinando flere store hitlåter som «Vi er perfekt men verden er ikke det» og «Er dette alt».