Cecilie har planlagt tur i ett år – nå kan flystreiken velte alt

– Dette har jeg planlagt i nesten ett år, sier Cecilie Rygh Todal.

Fredag ettermiddag skal hun etter planen fly med SAS til London, der hun har meldt seg på utholdenhetsløpet Tough Mudder.

Nå er hun usikker på om turen blir noe av.

Mangler alternativer

I likhet med mange andre reisende, venter Todal nå spent på å få vite om streiken trappes opp fra torsdag. I så fall vil alle flygerne i SAS bli tatt ut i streik.

Selv om det er mange mulige veier til London, frykter Todal at det kan bli for dyrt for henne å skaffe seg alternativ transport på så kort varsel.

– Jeg har jo sett på alternativer, men når det er utenlandsreiser, koster det fort veldig mye mer enn planen var i utgangspunktet. Jeg har prøvd å finne en plan B, men det blir nok bare å avlyse dersom det blir streik, sier hun.

Nå frykter hun at streiken skal bli kostbar for henne.

– Jeg får ikke gjort så mye hvis det blir streik, jeg må avlyse hele turen og tape ganske mye penger, sier Todal.

– Elendig informasjon

Selv har hun prøvd å få mer informasjon fra selskapet, men så langt uten særlig hell.

– I dag har det vært helt elendig. Jeg har prøvd å nå gjennom flere ganger og de har lagt på etter at jeg har ventet i langt over femten minutter hver gang. I tillegg har jeg prøvd å komme gjennom på chatten, og da har det gått over en time å få svar.

– Tror du det blir tur?

– Jeg vil ikke ha for høye forhåpninger. Jeg tror egentlig ikke det, men håper på å bli positivt overrasket, sier Todal.

SAS opplyser til NRK onsdag at de opplever stor pågang fra publikum på grunn av streikefaren, og at det er lange ventetider hos kundeservice.

– Dette er en situasjon som skaper uro, og det stor pågang. Men vi har bemannet opp kraftig for å kunne hjelpe kundene så godt vi bare kan, både på kundeservice-kanalen og på flyplassen i tilfelle opptrapping av streiken i morgen, sier pressekontakt Tonje Sund.