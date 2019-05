Cato Schiøtz tror på Snåsamannen, men har ikke tillit til prinsessens kjæreste

Det har gått seks dager siden Norge fikk vite at prinsesse Märtha Louise har blitt kjæreste med sjaman Durek Verrett. Det har skapt engasjement.

Advokat Cato Schiøtz, som selv har snakket varmt om Snåsamannen, Joralf Gjerstads evner ved flere anledninger, beskriver prinsessen som «en dame med misjon», som vil ut med det hun mener er sin forpliktelse.

– Slik sett er hun en idealist. Hun tror på det hun brenner for og tar omkostningene av det, sier Schiøtz.

Kjendisadvokat Cato Schiøtz mener kjæresten til prinsesse Märtha Louise har et kommunikasjonsproblem. Foto: Aud Darrud / NRK

Kommunikasjonsproblem

Kjæresten hennes, Durek Verrett, har derimot et betydelig kommunikasjonsproblem, ifølge Schiøtz.

– Jo mer han forklarer, jo større blir uklarheten og følelsen av ubehag. Det er veldig rart at han ikke legger større vekt på å være tydelig. Han bruker et vokabular hvor han henter litt hist og litt her. I min verden, og jeg er jo åpen for at det er mer mellom jord og himmel, jeg får ikke tillit til han, sier Schiøtz.

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum kaller det kjæresten til prinsessen driver med, for humbug.

– Fra mitt ståsted er han person som mener at han har egenskaper som gjør han til en blanding av mikrobølgeovn og en MR-maskin. Han kan snu atomer, bidra til å helbrede kreft, og drive ut onde ånder. I min forstand er dette ren humbug. En sjarlatan som gjør det for penger, for lett å lure troende folk, sa Stavrum.

Sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, kaller det prinsessen driver med for humbug i Ukeslutt lørdag. Foto: Aud Darrud / NRK

I et intervju med God Morgen Norge på TV 2 torsdag tilbakeviste Durek Verrett påstandene om å kurere kreft.

– Det kommer fra andre mennesker som har skrevet usanne ting om meg. Så har folk brukt det, tatt biter her og der, men de har aldri fått det fra meg, sa han.

Stavrum hevder dokumentasjon på det motsatte er å finne på Verretts hjemmeside.

Sjamanen og prinsessen skal holde flere foredrag og workshops, blant annet om hvordan man kan komme bedre i kontakt med sin egen åndelighet.

– Jeg tror at når folk ikke forstår alt, så er det ikke uvanlig med kritikk. Jeg tror folk er redde, fordi de ikke forstår, sa Verrett til NRK da han landet på Gardermoen tidligere i uken.

Telefon fra Snåsamannen

Cato Schiøtz ble for halvannen uke siden operert i hjernen for en godartet svulst.

– Det var ingen andre enn jeg og legen som viste om svulsten. Ikke engang min kone visste om den, forteller Schiøtz.

Tre dager etter samtalen med legen, ringte Snåsamannen, Joralf Gjerstad, til Schiøtz, fordi han «hadde hørt via andre» at Schiøtz skulle opereres.

– Han sa: «Cato, dette her kommer til å gå bra. Du skjønner svulsten er liten og den ligger veldig gunstig til».

Snåsamannen Joralf Gjerstad fortalte Schiøtz at operasjonen han skulle ha ville gå bra. Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

Dette var akkurat det samme legen hadde sagt, ifølge Schiøtz.

– Man kan kanskje si at det er en tilfeldighet, men det kommer på toppen av alt annet jeg har opplevd. Slike opplevelser har jeg med jevne mellomrom med Snåsamannen. Folk kan forholde seg til dem akkurat som de vil. Men dette er erfaringer som folk også blir provosert av, fordi det rokker ved deres verdensbilde, avslutter kjendisadvokaten Cato Schiøtz.

