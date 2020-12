Carola får ikke finne sin främling på Tinder

Det forteller den svenske superstjernen selv i et Instagram-innlegg lørdag.

«Livet som kjendis ... ikke alltid fordeler ... Da folk (eller kanskje Tinder selv) tror man har en fake konto. Jeg ble så paff når meldingen kom og kjente meg avstengt uten noen som helst forklaring», skriver Carola på Instagram.

Videre forteller hun at hun satte av tid for å prate med det hun kaller noen interessante menn den helgen hun var på datingappen, og at de nå ikke kommer til å få svar av henne.

Ingen «kort og god kaffe»

Det var på selveste Black Friday at Carola tok spranget inn i nettdatingens verden.

«Plutselig tenkte jeg at nå gjør jeg det – lager profil på Tinder, fordi at jeg kan, fordi at jeg vil og fordi at jeg er modig og våger å ta risikoer», skriver Carola på Instagram.

Men innen Carola hadde rukket å snakke mer med de hun matchet med, eller møte dem på «en kort og god kaffe», så var profilen stengt. Det tok under 24 timer, ifølge stjernen selv.

Nå vil stjernen prøve lykken på andre dating-sider, skriver hun.

Kan bli fångad av en stormvind på andre apper

Og kanskje finner hun sin «främling». Carola Häggkvist hadde sitt gjennombrudd med sangen «Främling» i 1983, da hun representerte Sverige i Eurovision Song Contest.

Siden den gang har hun deltatt i sangkonkurransen to ganger.

På 1990-tallet var hun gift med den norske frikirkepredikanten Runar Søgaard. Sammen med han har hun sønnen Amadeus.

Tidligere denne høsten slapp Søgaard sin selvbiografi. Der delte han av ekteskapet med den svenske sangstjernen, noe Carola slo tilbake mot, ifølge Aftonbladet.