Carl I. Hagen trekker seg fra Stortinget

DN viser til et brev Hagen har sendt til Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi onsdag morgen.

Der viser Hagen til den offentlige debatten rundt hans kandidatur til Nobelkomiteen, og ber Limi meddele Stortinget at han trekker seg med øyeblikkelig virkning.

Hagen skriver at han er «dypt takknemlig» for innstillingen som kandidat, og mener det er «enorm forskjell» på faste representanter og vararepresentanter.

«Da jeg ikke ønsker å lage noen problemer for FrPs stortingsgruppe eller Stortinget ber jeg deg meddele Stortinget at jeg trekker meg fra mitt verv som vararepresentant til Stortinget med øyeblikkelig virkning», skriver han.

Hagen vil ikke kommentere brevet overfor DN.

– Jeg har meddelt Hans Andreas Limi at jeg trekker meg som vararepresentant til Stortinget. Jeg gjør det for å ikke skape problemer for Frp i denne saken, sier Hagen til NRK.

Men er det konstituelt mulig?

– Jeg har ingen ytterligere kommentar, sier Hagen.

– Vil stoppe debatten

Hans Andreas Limi er parlamentarisk leder i Frp. Foto: NRK

Mandag ble Frp oppfordret til å finne en alternativ kandidat til Nobelkomiteen. Det nektet Limi å gå med på.

Stortingspresident Olemic Thommessen påpekte at det har vært en praksis gjennom mange år at sittende stortingsrepresentanter ikke bør velges av hensyn til Nobelkomiteens uavhengige stilling.

Limi sier til NRK at presidentskapet og Stortinget må vurdere om Hagens avgang løser situasjonen.

– Fra Carl I. Hagens ståsted er det en løsning han ønsker for å stoppe debatten som har oppstått rundt hans kandidatur. Jeg har ikke noen meninger om det foreløpig. Jeg har respekt for at det er et ønske fra Carl, og så får vi se om det er mulig å få det til, sier Limi.

Kan en vararepresentant trekke seg?

– Det blir opp til presidentskapet å vurdere sammen med de parlamentariske lederne, men det finnes eksempler på at representanter som har fått internasjonale verv, har fått permisjon fra Stortinget, sier Limi.

Grunnlovens paragraf 63 Ekspandér faktaboks Enhver som velges til representant, er pliktig til å motta valget, med mindre han eller hun

a) er valgt utenfor det valgdistrikt der vedkommende er stemmeberettiget

b) har møtt som representant på alle storting etter forrige valg

c) er medlem av et politisk parti og er valgt på en valgliste som utgår fra et annet parti.

(Regjeringen.no)

Ap-leder Jonas Gahr Støre har bedt de andre parlamentariske lederne om å følge praksisen og si nei til Hagen.

Nobelkomiteens tidligere sekretær, Geir Lundestad, har også kritisert utnevnelsen av Hagen som Frps kandidat.

Det er Stortingets valgkomité med sine 37 medlemmer som formelt innstiller medlemmer til Nobelkomiteen. Valgkomiteen ledes av stortingspresident Olemic Thomessen.