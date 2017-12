Carl I. Hagen og Frp har kjempet hardt for å få Hagen inn i Nobelkomiteen. Nå innser han at slaget er tapt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Jeg vet hva som kommer til å skje, og jeg blir ikke valgt.

Det sier Carl I. Hagen til NRK rett før Stortinget skal votere om hvem som skal inn i Nobelkomiteen. Det er foreløpig siste kapittel i bråket rundt Hagens kandidatur.

– Hvorfor har det blitt så mye bråk?

– Det må du spørre Jonas Gahr Støre om. Hadde han akseptert at jeg var Frps kandidat hadde dette gått rolig og greit for seg slik det alltid har gjort tidligere.

– Synes du det er urettferdig?

– I aller høyeste grad, sier Hagen til NRK.

Politisk drama med Hagen i sentrum

Valget til nye medlemmer av Nobelkomiteen har blitt et politisk drama av de sjeldne denne høsten, etter at Hagen kort tid etter stortingsvalget fortalte at han ønsker seg en plass i komiteen som tildeler det som omtales som verdens mest prestisjetunge fredspris.

Mandag vedtok Stortinget å hastebehandle et representantforslag om å sette en stopper for at vara- og stortingsrepresentanter kan velges inn i Nobelkomiteen. Dagen etter ble det vedtatt, samtidig som det også skal vurderes om internasjonale toppverv lar seg kombinere med å sitte i komiteen.

Hagen mente fremgangsmåten vitnet om at flertallet på Stortinget ikke kan regelverket.

Han mener fremgangsmåten er et klart brudd på Stortingets forretningsorden.

– Forslaget fra flertallet er å velge Berit Reiss-Andersen (Ap) til Nobelkomiteen fra 2018 til 2023. Mindretallet foreslår meg i samme tidsrom. Frp ønsker å stemme på begge, og da må vi votere på ett forslag om gangen. Hvis flertallet prøver å sette to forslag opp mot hverandre der du må stemme enten det ene eller andre når du egentlig vil stemme for begge ... Å sette opp en alternativ avstemming vil være i strid med det som omtrent er en grunnlovsfestet sedvane, sa Hagen til NRK torsdag.

Fikk kalddusj fra stortingspresidenten

Stortingspresident Olemic Thommesen (H) sa allerede torsdag at slaget var tapt for Hagen.

– Stortinget har truffet et vedtak tidligere i uken om at varamedlemmer og stortingsrepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen, sa Thommesen.

Stortingspresidenten sa at Stortingets flertall har innstilt på at det kun skal velges ett nytt medlem til komiteen, og at det velges tre varamedlemmer til komiteen. Det betyr at Stortinget ikke skulle votere om plassen Frp vil gi til Hagen.

– Det betyr at Frp på et senere tidspunkt kan fremme forslag til medlemmer til Nobelkomiteen som er valgbare, sier stortingspresidenten.

Ettersom Hagen er vara til Stortinget betyr det at han dermed ikke er valgbar.