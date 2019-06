Carl I. Hagen gir Jensen to ukers frist

Hagen sier til NRK etter kveldens krisemøte i partiet at han nå forventer å se resultater raskt.

Siv Jensen fortalte tidligere i kveld at landsstyret har klart å enes om seks punkter som de nå har fått i oppdrag å forhandle frem gjennomslag for med de andre regjeringspartiene.

– Dette ser bra ut, men ting må skje fort. Jeg tenker absolutt siste frist for å ha resultater klare er 19. juni, sier Hagen til NRK.

Dette er datoen da Stortinget skal ta stilling til tre nye bompengeprosjekter på over 15 milliarder kroner.

– Disse tre store bompengeprosjektene som Frp støtter må nedskaleres kraftig, og det forventer jeg at vil skje i forhandlingene. Eksisterende bypakker må nedskaleres kraftig, og så må vi blant annet se på Oslopakke 3. Vi er villige til å revurdere Fornebubanen, sier Hagen.

Seks krav

Landsstyret har enstemmig samlet seg om seks punkter som Jensen nå må ta med seg tilbake til de andre regjeringspartiene og forhandle videre.

Stopp i nye bypakker

Kutte kostnadene i eksisterende bypakker

Fortsette slettingen av bompengegjeld

Være tydelige på at de er i mot veiprising

Endre nullvekstmålet

Stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene

– Vi har en ambisjon om å få til et resultat, men vi vet ikke hva vi får til. Men vi har fått en klar marsjordre fra fylkesledere, grasrota og velgerne, sa Jensen etter kveldens møte og understreket at de fortsatt er fornøyd med Granavolden-plattformen.

SV: Forventer at Erna legger ballen død

Nestleder i Venstre Terje Breivik sier til NRK at han er glad for at regjeringsplattformen ligger fast, og at det ikke er aktuelt å reforhandle den.

– Vi kan være med på å diskutere prioriteringer, men grunnlaget må være regjeringsplattformen, sier Breivik.

– Granavolden-plattformen balanserer fint de ulike partiene sine krav, og derfor er det ikke noe grunnlag for å endre på den etter bare fire måneder, mener han.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes sier at det eneste resultatet av kveldens krisemøte til Frp er at de fremdeles vil sørge for å stemme gjennom 15 nye bompengemilliarder før sommeren.

– Frp truer med å kutte i miljøtiltakene i byene, rett etter at SSB varslet økning i klimautslippene i Norge. Vi forventer at Erna Solberg legger den ballen død umiddelbart, sier Fylkesnes i en e-post til NRK.