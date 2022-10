Carew erkjenner delvis skyld.

Økokrim mener John Carew aldri skattet av over 8 millioner kroner som han tjente hos et bettingselskap. I tillegg kommer flere titalls millioner plassert i skatteparadis som Isle of Man.

Erkjenner delvis skyld

43-åringen må totalt svare for unndragelse av 5,4 millioner kroner i skatt. Han nekter for å ha gjort dette bevisst, men erkjenner delvis skyld.

Carew smiler til pressen når han kommer inn i rettssal 828. Han sier ingen kommentar og ønsker ikke å bli tatt bilder av. Det er satt av ni dager til saken i Oslo tingrett.

Statsadvokaten mener Carew har brutt helt elementære bestemmelser. De mener han har vært grovt uaktsom de tre første årene fra 2014 til 2016, og handlet med viten og vilje de tre siste fra 2017 til 2019.

– Bor du i Norge skal du betale skatt til Norge. I korthet bygger tiltalen på at Carew skulle opplyst om alle sine inntekter og formuer i Norge og utlandet til norske skattemyndigheter i denne perioden på seks år, sier statsadvokat Marianne Bender i retten.

Statsadvokat Marianne Bender i retten. Foran i bildet sitter Carews forsvarere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

«Overvåkning»

Da tiltalen ble kjent sa forsvarer Berit Reiss-Andersen at Carew ikke har handlet med forsett, men i god tro og på basis av uriktige skatteråd fra sin rådgiver og advokat. Forsvarerne ønsker ikke å kommentere saken overfor pressen nå.

Blant bevisene mot 43-åringen er det flere e-poster som Økokrim har tatt beslag i. De blir lest opp i tingretten.

Per Arne Flod har vært Carews rådgiver og venn i 25 år. Han skal vitne i saken fredag, men ønsker ikke å svare på eventuelle beskyldninger som kommer frem.

1999: Fotballspilleren John Carew (bak) og hans agent Per A. Flod møtte pressen før trening på Valle Hovin, etter forhandlinger med andre klubber. Foto: Morten Holm / NTB

E-postene viser blant annet samtaler mellom Flod og John Carew. Samt e-poster fra Flod til norske skattemyndigheter.

En e-post fra oktober 2015 er sendt fra Per Arne Flod til en saksbehandler i skatteetaten. Flod skriver at han mener Carew er skattepliktig til England. Videre skriver han:

«Jeg er meget uenig med dem i den bestemmelsen du viser til i straffeloven hjemler en slik overvåkning som de hevder å ha foretatt av Johns bevegelser. Det å få innsyn i kontoutskrifter er noe helt annet enn det de hevder å ha foretatt.»

Økokrim mener Carew har vært mer enn halvparten av tiden i Norge, og skulle ha skattet til Norge.

«Carew valgte å stole på Flod»

I en annen e-post mellom Carews regnskapsfører og skattejurist i 2021 kommer det frem at de mener Per Arne Flod «ikke forstår sakens alvor» og at regnskapsføreren tre år tidligere advarte om at det «kommer til å bli tungt for John» når skatteetaten finner ut av hans formue og inntekt i utlandet.

«Carew valgte å stole på Flod som åpenbart ikke har peiling på skatterett» skriver regnskapsføreren i e-posten.

GARDERMOEN 2005: John Carew kommer på snarvisitt til Norge dagen etter at det blir kjent at han skal bli Lyon-spiller. Med er også agent Per A. Flod. Foto: Heiko Junge / SCANPIX

Flod svarer ikke på beskyldningene, men sier følgende til NRK:

– Jeg har vært veldig klar når jeg forstod at det blir en straffesak. Jeg vet at jeg er i en vitneposisjon og da skal retten få det i førstehånd. Når jeg har avlagt vitneforklaring kan jeg uttale meg, sier Flod til NRK.

Carew svarer

Statsadvokaten viser et slags Excel-skjema i retten med oversikt over alle 365 dagene hvert år, der påtalemyndigheten har merket 259 dager i 2015. Andre år er det blant annet merket 299 dager, 282 dager og 289 dager. Dette er dager de mener han er i Norge.

– Carew var mer i Norge enn 183 dager, sier hun.

Er du her mer enn 183 blir du skattepliktig etter norsk rett, forklarer hun. Hun sier Norge er avhengige av skatteinntekter og at det derfor må være straffbart å gi uriktige opplysninger til skatteetaten.

– Han holdt sine inntekter og formue skjult for norske skattemyndigheter. Han skjulte dette ved blant annet å benytte flere kontoer i Luxemburg og Isle of Man, sier Bender.

Isle of Man er en øy med gode skattebetingelser i Storbritannia. Foto: Richard Hoare / Wikimedia commons

Postene i tiltalen kommer fra flere ulike jobber og formue og inntekter fra blant annet utleie av eiendom. Blant arbeidsgiverne er TV-kanalene TV 2, BSkyB og bettingselskapet ComeOn.

Han oppgir yrke som frilans skuespiller, på spørsmål fra dommeren.

Dommeren leser opp den omfattende tiltalen på fem sider, som er inndelt etter de seks årene fra 2014 til 2019.

Carew svarer ja på om han er skyldig i postene som gjelder uaktsomhet, men nekter for at han forsettlig har forsøkt å unndra skatt. Han svarer altså «nei» på spørsmål om han er skyldig i å ha unndratt skatt med viten og vilje.

FORSVARERE: Berit Reiss-Andersen og Marthe Holm i Oslo tingrett. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Jeg vil bemerke at «nei» er knyttet til forsettet. Hadde det vært samme straffebudet hadde svaret vært ja, sier forsvarer Berit Reiss-Andersen når dommeren leser opp posten som gjelder forsett.

– I kke unndratt skatt med vitende og vilje

I pressemelding etter at tiltalen ble tatt ut i april i år forklarte Carew at han ikke har gjort noe galt med vilje:

– Jeg har selvsagt ikke unndratt skatt med vitende og vilje, sa Carew i pressemeldingen.

Skattesviket i tiltalen startet ifølge Økokrim i 2014, to år etter at han la opp som fotballspiller i West Ham. Han hadde da spilt i flere europeiske toppligaer og vunnet ligaen i Spania og Frankrike. Skuespillerkarrieren startet også dette året.

2010: John Carew i aksjon for Aston Villa i Premier League. Foto: OLLY GREENWOOD / AFP

Foto: Skjermdump comeon

Blant inntektene Carew skal ha unnlatt å oppgi er 8,2 millioner kroner som han har tjent fra tippe og kasinonettstedet ComeOn fra 2014 til 2019. Han er fortsatt selskapets ansikt utad, og er kjent gjennom flere reklamefilmer.

Det var i juni i fjor det ble kjent at Økokrim etterforsket Carew etter at Skatteetaten anmeldte ham. Carew var anmeldt for å ha gitt uriktige opplysninger i skattemeldingen om inntekten og formuen sin i Norge og i utlandet.