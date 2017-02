Cappelen: – Jeg kan bli tatt knekken på

Cappelen har forklart seg villig om sin storstilte hasjimport, luksusferier og det angivelige samarbeidet med korrupsjonssiktede Eirik Jensen.

Men når dommer Kim Heger spør om identiteten til leverandører og andre kontakter utenfor Cappelens kjente nettverk, nekter han å svare.

Onsdag krevde Heger skarpere spørsmål og klarere svar fra Cappelen, og tok til tider over utspørringen selv. Han ville blant annet vite om Cappelen hadde snakket med politiet om en danske han ikke vil oppgi navnet på.

– Ikke navnet, nei. Jeg frykter represalier. Han kan bli satt i fengsel, og jeg kan bli tatt knekken på, sier Cappelen.

– Men hva skjer med leveransene om du gjør det? spurte Heger.

– Det blir et problem for dem, og meg, om jeg plaprer om dette. Det går ut over sikkerheten til meg og familien. Men hasjen kommer fram uansett, svarte Cappelen.

Cappelen sier han ikke har hatt kontakt med noen andre enn familien i de tre årene han har sittet fengslet.

– Nederlendere har vært på besøk

På begynnelsen av dagen fortalte Cappelen at han hadde avtalt med politiet i avhør at han skulle slippe å navngi hasjleverandørene sine.

– Da Cappelen skulle forklare seg om de konkrete innførslene, ble det overlatt til Asker og Bærum politidisitrikt. Første avhør startet med at det ikke ville bli navngitt leverandører eller andre nordmenn utover de som allerede var pågrepet, sa hans forsvarer Benedict de Vibe.

Cappelen har fortalt at han har hatt kontakter i Danmark, Spania og Nederland. En person som bodde i Christiania i København er foreløpig navngitt, men Cappelen nekter å fortelle hvem de andre er.

Da han ble spurt om sine kontakter i Nederland, fortalte han blant annet at han har hatt en kontakt i Amsterdam siden 90-tallet.

– Det kan være nederlandske statsborgere, det er de som primært styrer dette. Det har vært besøk fra Nederland her ved noen anledninger, sa Cappelen.

Det er dokumentert at flere personer i Cappelens nettverk har hatt hyppige reiser til København og Amsterdam. Cappelen vil kun forklare seg om personene som ble pågrepet i forbindelse med oppbevaringen av hasj.

– Det er forbundet med veldig stor risiko for meg hvis jeg begynner å forklare. Det er ikke folk man kødder med, og det ville omtrent vært selvmord å snakke om det, sa Cappelen tirsdag.

Varsler lukkede dører

Aktor Lars Erik Alfheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Cappelen har onsdag blitt konfrontert med en rekke tekstmeldinger til Eirik Jensen og personer i nettverket sitt. Cappelen forklarer de fleste uttrykkene med at det kan knyttes til en hasjinnførsel eller en bestilling.

En melding om drenering og at Cappelen venter på svar fra kommunen, samt at «polakkene er klare til å grave i hagen», forklarte han slik:

– Dette er ting jeg går og venter på. Kommunen er ikke vannverket, nei.

Cappelen hadde også kontakt med nettverket sitt kort tid etter at han slapp ut av fengsel på Maldivene.

– Du sitter i husarrest, risikerer 25 års fengsel, men virksomheten går sin gang og du er like blid? spurte aktor Alfheim.

– Ja, det høres jo litt drøyt ut. Men jeg fikk tilbake telefonen og hadde familien rundt meg. Hvis han trengte noe, kunne jeg sikkert ordne det, sa Cappelen.

Aktoratet har varslet at en del av eksaminasjonen vil gå for lukkede dører når temaet er det samme som Jensen forklarte seg om i lukket rett. Aktor Lars Erik Alfheim sier han vil forsøke å ta dette sammen med Spesialenhetens utspørring av Cappelen.