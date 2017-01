Cappelen: – Ingen tvil om at Eirik Jensen er «Mr. Good»

Etter å ha fortalt om sitt liv som storimportør av hasj i Oslo tingrett tirsdag, gikk Cappelen nærmere inn på det angivelige samarbeidet med Eirik Jensen.

Cappelen og Jensen ble kjent etter en pågripelse av Cappelen i 1993. Cappelen hevder de ble enige om å samarbeide samme år.

– Jensen og jeg ble enige om vi kunne samarbeide. Han skjønte at jeg drev med hasj, og var ikke så veldig skeptisk til det. Han skjønte at han måtte bruke uortodokse metoder for å komme til bunns i ting. Det ble et samarbeid for å beskytte dette, heller enn å oppklare det, sier Cappelen.

Han hevder de ble enige om at Jensen skulle få 500 kroner per kilo hasj som ble innført. Til gjengjeld skulle Jensen ifølge Cappelen varsle om overvåking, spaning og beslag.

– Jeg og nettverket mitt kunne daglig være satt under overvåkning, og da ville jeg få varsling om det. «Godvær» er ikke bare knyttet til innførsler, men også om det er stille rundt meg. Men i perioder med innførsel var det knyttet til det, om det var stille i riket, fortalte Cappelen.

– «Mr. Good» var Jensen

Cappelen ble spurt om hvem som var registrert som «Mr. Good» på telefonen hans, og mener det ikke er noen tvil om at det var Eirik Jensen, noe Jensen nektet for i sin forklaring.

– Han var en person som var bra for meg på alle mulige måter. Han hjalp også til med hasjvirksomheten, og derfor kalte jeg ham det, sa Cappelen.

Cappelen hevder også at tekstmeldinger som «arbeiderne reiser hjem» og «byggeprosjekter» er knyttet til innførsler av hasj.

Da Jensen sendte flere meldinger om at «av 100 påmeldte var det kun 90 som møtte opp», betyr det ifølge Cappelen at han fikk 10.000 kroner for lite etter å ha hjulpet til med en leveranse.

– Jeg vet ikke hva han faktisk gjorde, men det var min forståelse. Jeg regner med han har sine forbindelser i Oslo politidistrikt, så snakker han med dem på vanlig måte. Skjer noe stort, så ringer bjellene rundt i systemet. Han sa det var stille og rolig, og at jeg kunne ta i mot lastene, sier han.

I tiltalen mener Spesialenheten at Jensen har mottatt minst 2,1 millioner kroner. Cappelen mener summen er 8,5 millioner, og at Jensen fikk pengene i kontanter, innbundet i strikk.

Aktor Lars Erik Alfheim og Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jensen hørte om beslag på jobb

Aktor Lars Erik Alfheim ba Cappelen fortelle om den første innførselen i tiltalen.

– Det var en innførsel etter at jeg og Eirik begynte å samarbeide. Det var en tysk bil som kom til Norge, og den møtte en venn av meg på Frognerseteren. Det var cirka 100 kilo fra en kontakt i Nederland.

– Hvordan var samarbeidet med Eirik Jensen? spurte Alfheim.

– Han sjekket om det var noe som skjedde rundt meg i den perioden. Det var helt i startfasen, men det var det som var oppgaven hans.

Jensen har også forklart seg om en hendelse som går under navnet Hotell Bastion fra 1998, der en svensk kurer ble stoppet på Svinesund. Lasten skulle til en mottaker på Hotell Bastion i Oslo.

– Der får jeg varsling om at vedkommende er tatt. Fra Eirik Jensen. Da har han vært på jobb og overhørt at det har blitt tatt en last, sier Cappelen.

Jensen har forklart at det var umulig for ham å få innsikt i hvilke aksjoner tollvesenet planla, og aktor Alfheim spurte Cappelen om han husket eller gjettet.

– Dette husker jeg. Det som skjer er at jeg får beskjed om at lasten er borte. Jeg husker ikke hvor vi møttes, men han sier at han er tatt og at ingen møtte opp. Så fortalte han litt om avhøret av denne personen, sa Cappelen.

VIDEO: Gjermund Cappelen forklarer hvordan hasjen kom til Norge. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Gjermund Cappelen forklarer hvordan hasjen kom til Norge.

– Kontakt i Nederland visste om Jensen

Ifølge Cappelen fikk han også beskjed dersom noen skulle ta mottakerapparatet.

– Her kommer Eirik inn i bildet, hvis han vet at det er planlagt et beslag, så er det ingen som møter traileren, sier han.

Cappelen hevder også at kontaktene hans i utlandet visste om det angivelige samarbeidet med Jensen.

– Ja, i alle fall en av dem. De syntes det var en god sikkerhetsforanstaltning. Nedover på kontinentet er det nære relasjoner mellom politi og kriminelle. Man hjelper hverandre, og han i Nederland var ikke noe overrasket over det, sier han.

Cappelen har forklart seg detaljert om sin egen virksomhet, men nekter å oppgi navn på sine egne leverandører.

– Leverandørleddet er problematisk. Det er forbundet med veldig stor risiko for meg hvis jeg begynner å forklare. Det er ikke folk man kødder med, og det ville omtrent vært selvmord å snakke om det, sier han.