Cappelen: – Dette var det viktigste Jensen gjorde for meg

– Jeg har hatt fine biler hele tiden. Eirik har hele tiden visst om og vært involvert i det jeg driver med.

Slik beskriver hasjsmugler Gjermund Cappelen forholdet til politimannen Eirik Jensen under ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Eirik Jensen har hele tiden nektet straffskyld, og sier at Cappelen var hans informant og kilde. Cappelen sier Jensen passet på transportene med hasj.

– Den viktigste oppgaven til Eirik var å passe på at det ikke ble beslaglagt transporter som kommer fra utlandet. Det er den kritiske fasen. Da kan sjåføren samarbeide med politiet, eller Tollvesenet kan sende ham videre uten at han er klar over at han er avslørt, sier Cappelen.

Ankesaken til Jensen og Cappelen Ekspandér faktaboks Den pensjonerte politimannen Eirik Jensen ble i tingretten i 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen. Ankesaken startet opp 28. august. Rettssaken skal pågå til februar, og skyldspørsmålet avgjøres av en jury (vanlige folk).

– Eirik har beroliget meg

Ifølge Cappelen var den viktigste funksjonen til Jensen å melde fra om når det hadde vært beslag.

– Jeg har oppdatert ham hele tiden, og det har vært viktig at han kunne holde oversikt hele tiden. Det har vært en tidkrevende jobb for Eirik, sier Cappelen.

Hasjsmugleren sier han brukte «sorte» og «hvite» telefoner om hverandre.

– Eirik har beroliget meg underveis med meldinger. Han har spurt om hvordan det går, skjer det noe snart. Han sier det er «stille og rolig», og «stille som i graven».

Han omtaler her de omstridte SMS-ene. Tingretten var overbevist om at det dreide seg om hasjsmugling da den dømte Jensen til 21 års fengsel i 2017.

«Etter bevisførselen, herunder Jensens forklaring, finner retten at de ovennevnte sms åpenbart dreier seg om innførsel av hasj,» skrev tingrettsdommer Kim Heger.

– Jeg satte inn 10.000 kr på kontoen hans

I ankesaken forklarer Cappelen nok en gang at Jensen skulle ha 500 kroner per kilo hasj.

Cappelen sier han tilbød Jensen penger for første gang i 1993. Han hevder Jensen først takket nei, før han ringte tilbake noen dager senere og har ombestemt seg.

– Da gikk jeg ned på Kreditkassen og satte over 10.000 kroner på kontoen hans. Det var der vi gikk over fra at jeg bare var informant, til at vi hadde tjent penger på ting som ikke var bra.

Denne pengeoverføringen skjedde så langt tilbake i tid at den ikke har vært mulig å spore for Spesialenheten.

– Informantvirksomheten var minimal

Mens Eirik Jensen har beskrevet Cappelen som «etterkrigstidens beste informant for Oslo-politiet», har Cappelen selv en helt annen historie.

Han sier det dreide seg om et par straffesaker på 90-tallet og en liten sak etter 2010.

– Når det gjelder kildevirksomheten til meg og Eirik var det et par straffesaker på 90-tallet, som jeg skal komme tilbake i en kort lukket del etterpå. Vi snakket om løst og fast, om hvem jeg skulle holde meg unna, og jeg sier litt om hva som foregår. Vi sludrer om det som foregår, sier Cappelen i sin frie forklaring.

Ifølge Cappelen var det minimalt etter 2010.

– Når det gjelder informantgreier etter 2010, er det bare en sak der noen har blitt pågrepet, og det har blitt iretteført. Men vi snakker alltid om ting, om løst og fast, selvfølgelig. Den ene saken er ikke en tung narkotikasak, med tunge kriminelle aktører.

Samtidig hevder Cappelen at Jensen hele tiden var klar over hasjsmuglingen.

Cappelen beskriver pengebruken slik:

– Jeg har hele veien skjønt at det jeg holdt på med var feil, men jeg klarte ikke å kutte. Jeg hadde også tilegnet meg et pengebruk som var helt vilt, det var nesten til å spy av.

Kodede meldinger

Cappelen hevder han brukte samme koder i meldinger med Jensen som han brukte med hasjnettverket sitt.

– Det var kontakt med nettverket hver eneste dag. Det var «lunsjer», «byggemøter» og kommuneprat. Dere kommer til å skjønne at det dreier seg om narkotika. Kommunikasjonen med Eirik og de andre i nettverket er flettet i hverandre, sier Cappelen i retten.

Gjengmøte i Göteborg

I sin frie forklaring sa Eirik Jensen at det hadde vært et møte på en McDonalds-restaurant, knyttet til trusler fra den svenske kriminelle gjengen Original Gangsters (OG). Jensen hevdet han ga råd til Cappelen om å møte gjengen.

Cappelen mener Jensen forklarte seg feil om møtet.

– Det endte med en sekvens med et møte på McDonalds, og så videre. Det kommer et vitne og forteller om det, og det har blitt gitt uriktige opplysninger om hvem som var til stede fra Eirik Jensens side, sier Cappelen.