Cappelen og Jensen helt uenige om pengemøte på Hjortneskaia

Statsadvokat Lars Erik Alfheim. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Narkosmugleren Gjermund Cappelen fortsatte torsdag å svare på spørsmål fra aktor Lars Erik Alfheim. Onsdag gjorde tingrettsdommer Kim Heger det klart at han både forventet bedre spørsmål fra aktor Alfheim og klarere svar fra den domfelte storsmugleren.

Alfheim spurte torsdag Cappelen ut om arbeidet med hasjvirksomhetens sommeren 2011. Cappelen er tiltalt for innførsel av 100 kilo hasj i juli dette året. Eirik Jensen er tiltalt for medvirkning. Cappelen forklarte i retten onsdag at han mener den aktuelle hasjlasten trolig kom mot slutten av juli, men påtalemyndigheten har ikke angitt en nærmere dato i tiltalen.

Hevder Jensen fikk 10.000 kroner

Aktor Alfheim la torsdag frem flere SMS-er mellom Jensen og Cappelen i denne perioden. I en av meldingene skriver Jensen at det hadde vært greit å vite det, hvis han «må være tilgjengelig».

– Hvis jeg går og venter på varer, må han være tilgjengelig for meg, forklarer Cappelen i retten.

Cappelen sender en melding, der han ber om et møte 11. juli 2011. Cappelen hevder det handlet om at han skulle gi Jensen og oppdatere ham på virksomheten sin. Jensen skulle ta ferja til Kiel denne dagen, og Cappelen hevder de to møttes på Hjortneskaia i Oslo.

– Han hadde motorsykkel. Det var ved innsjekkingsbodene. Dette husker jeg, sier Cappelen, som også hevder Jensens tidligere samboer var til stede.

– Ble det overlevert penger, spør aktor Alfheim.

– Ja, han fikk 10.000 kroner.

Dommer Kim Heger ville vite om Jensens daværende samboer var til stede. Cappelen hevder hun sto litt unna, og mener hun må ha registrert at han var der.

– Men jeg kan jo ikke garantere det, sa han.

Samboeren er avhørt av Spesialenheten for politisaker. Etter det NRK får opplyst er hun ikke spurt om dette møtet konkret, men hun har forklart at hun ikke så noe til Cappelen overhodet i denne perioden. Eks-samboeren er stevnet som vitne i rettssaken.

Gjermund Cappelen forklarer seg i Oslo tingrett. Dommer Kim Heger er tydelig misfornøyd med enkelte av svarene fra narkosmugleren. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jensen nekter for møte

Eirik Jensen nekter straffskyld for grov korrupsjon og at han skal ha mottatt penger fra narkosmugleren. Han avviste i sin forklaring at det fant sted noe møte på Hjortneskaia denne julidagen. Jensen forklarte at han ikke hva han takket for Cappelen for, men bekreftet de også snakket sammen på telefon.

Samme ettermiddag sender Jensen en melding til Cappelen, der det heter «takker, gikk litt fort».

– Vi møttes bare i et par minutter. Han takker for «infoen», men infoen er penger, forklarer Cappelen.

Aktor legger frem flere meldinger fra Jensen, som skal ha blitt sendt mens Jensen fortsatt var på Kiel-ferja. I den ene meldingen heter det at «værmeldingen ser bra ut». Cappelen mener det betyr at det ikke var noen spesielle planer hos politiet.

– Reagerer du på at han kan sende en slik melding uten å være på politihuset?

– Det kan se sånn ut, men han har jo sine kontakter i politiet.

Jensen har på sin side avvist at han kunne ha kontroll på hva som skjedde på politihuset mens han var på ferie i utlandet. Polititoppen kom først tilbake fra ferien 22. juli 2011. på dagen for terrorangrepet mot Oslo og Utøya.

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden mener Cappelen lyver i retten. Du trenger javascript for å se video. Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden mener Cappelen lyver i retten.

– Dobbel betydning

Mens Jensen er på MC-tur i Europa sender han en melding til Cappelen om at det er «sol og seilvær i cirka to uker». I retten forklarer Cappelen at meldingen at det ikke betyr noe annet enn at det ikke skjer noe spesielt fremover, noe aktor Alfheim stusset over.

– Han er fortsatt i utlandet, men sender fortsatt slike meldinger?

– Ja, han vil vel berolige meg med at ting er greit, sier Cappelen.

Senere sender Jensen en melding med «Jepp, nå er det feriemodus over hele linja». På spørsmål om meldingen er knyttet til narkotikainnførsel eller om det er et sosialt tilsnitt, svarer Cappelen begge deler.

– Det er dobbelt betydning, forklarer Cappelen.

Eirik Jensen nekter for at han møtte Cappelen på Hjortneskaia juli 2011. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dommeren: – Dette holder ikke for oss

Jensen sa i sin forklaring at disse tekstmeldingene bare handlet om været, og at de var relatert til motorsykkelferien hans. Han avviste at dette var noen form for kodespråk. Dommer Heger grep onsdag flere ganger inn i Cappelens forklaring, blant annet når det gjaldt en melding fra Jensen om at det var «trygt sole seg med rett solfaktor».

Cappelen sa det både betydde at han koste seg og at det var trygt å jobbe mens Jensen passet på, og at Jensen var solfaktoren hans. Dommer Kim Heger mente forklaringen rundt solfaktor-meldingene var for vag og springende.

– «Eller, eller, eller»? Det holder ikke for oss, utbrøt Heger.

Også torsdag grep Heger inn, da Cappelen leste opp en melding fra Jensen: «Som før, her er det kun utsikt til sol. Må været være slik lenge». Ifølge Cappelen spurte Jensen her om han måtte ha kontroll fremover.

Heger lurte på om meldingen var knyttet til Jensen selv.

– Ja. Om det tar lang tid før ting skjer.

– Du leser alt dette ut av meldingen, spør Heger, tydelig skeptisk.

– Ja.

Tingrettsdommer Kim Heger har flere ganger overtatt utspørringen av Cappelen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Presses om kontakt med danske

Eirik Jensens forsvarer John Christian Elden mener Cappelens forklaring onsdag fremsto som «innstudert» og «uten hold», og sa rett ut at han mener Cappelen lyver. NRKs krimkommentator Olav Rønneberg omtalte gårsdagen som «en strevsom dag for Cappelen».

Torsdag forsøkte Alfheim å konfrontere den tiltalte 50-åringen i større grad, blant annet når det gjaldt kontakten med en dansk statsborger som skal ha vært en av bærumsmannens leverandører.

Cappelen sa onsdag at fryktet represalier, dersom han forklarte seg om mannen. Cappelen fortalte onsdag at han møtte den aktuelle dansken i Paris i april 2011. Etter påtrykk fra aktor fortalte Cappelen etter hvert at dansken kanskje skulle «gi ham noen beskjeder».

– Du drar ikke til Danmark for å se på veddeløp?

I SMS-er i midten av juli avtaler Cappelen å møte den danske statsborgeren i Danmark ark. Cappelen hevder det var snakk om å møtes på travbanen, noe som fikk aktor Alfheim til å heve stemmen.

– Vi kan godt fortsette med denne øvelsen, Gjermund, men du drar vel ikke til Danmark bare for å se på hesteveddeløp?

– Det hendte jeg dro til utlandet for å bare være sosial også.

– Men det er vel samme som med kaffekoppen i Paris, det er vel ikke bare en kaffekopp?

– Det er kanskje ikke det, svarer Cappelen, før Alfheim to ganger spør om det meldingen var en form for purring om penger.

– Det kan være det, svarer Cappelen til slutt. ​