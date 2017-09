Cappelen anker dommen

«Dommen ankes. Vi mener straffen er for strengt utmålt,» skriver forsvarer Benedict de Vibe i en tekstmelding til NRK.

Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og korrupsjon etter å ha fått en strafferabatt på 30 prosent.

De Vibe la ned påstand om ti års strafferabatt, og mente straffen var «i overkant streng».

– Vi mener han har fått en altfor høy straff. Spesielt har han fått for lite reduksjon i straffen knyttet opp mot det å bringe Eirik Jensen inn med sitt vitneprov over lang tid, med de påkjenninger og den faren det alltid er forbundet med. Så mener vi han skulle vært honorert atskillig mer, sier de Vibe.

Cappelen har ikke lagt skjul på at strafferabatt var motivasjonen for å trekke inn Eirik Jensen.

I dommen heter det at Cappelens forklaring var avgjørende for Spesialenhetens sak mot Jensen, og at det ikke spiller noen rolle at motivet var strafferabatt.

– Jeg ble i hvert fall trodd, sa Cappelen etter at dommen var opplest.

Gjermund Cappelen fikk en strafferabatt på 30 prosent for å ha snakket om Eirik Jensen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Venter på ny straffeutmåling

Cappelen venter fortsatt på straffeutmåling i Asker og Bærum tingrett, der han og nettverket hans er dømt for oppbevaring og salg av 1,4 tonn hasj.

Denne ble utsatt på grunn av saken mot Cappelen og Jensen i Oslo tingrett, og kan gi ham en samlet straff som er enda høyere.

Eirik Jensen ble dømt til 21 års fengsel. Begge har en ankefrist på to uker, og forsvarer John Christian Elden har varslet at det også vil komme en anke fra den pensjonerte politimannen.

Saken vil trolig ikke komme opp i lagmannsretten før i 2019.