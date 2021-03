Camilla Stoltenberg: – Vi har å gjøre med et mer smittsomt og farligere virus

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Camilla Stoltenberg sier hun forstår at folk nå er skikkelig irritert på de nye tiltakene som blant annet rammer hoteller og restauranter hardt.

– Disse tiltakene rammer virksomheter og de rammer økonomien, men det er alvor nå. Vi har en stigning i nye antall smittede, innlagte, folk som trenger intensivbehandling. Vi har å gjøre med et virus som smitter mer og som er farligere, sier hun.

Skuffede restauranteiere

Reaksjonene på nasjonal smittestopp og nasjonale innstramminger har på kort tid vært mange og kraftige.

I Trondheim reagerer restaurantnæringen sterkt. i byen har det ikke vært registrert smitte de siste fem dagene.

– Det er ikke så ofte jeg er forbanna, men i dag er jeg det, sier restauranteier Roar Hildonen i Trondheim.

Også i Bergen freser restaurantbransjen over nye kraftige tiltak nasjonalt.

– Helsvart, sier Kjetil Smørås om reglene som gjør at Bergens eneste Michelin-restaurant trolig må stenge.

Direktøren i Folkehelseinstituttet frykter effekten av påskeferien.

– Det har vist seg at smitten spres når det er ferietid i Norge. Det har vi sett i julen, i vinterferien og i fjor sommer og også i høstferien, sier hun til Nyhetsmorgen.

– Vi ser at det dukker opp utbrudd mange steder og at det er stor riskio for at smitten nå skal spre seg fra de områdene som har vært hardest rammet så langt. Vi står også foran en ferie og da vet vi at det blir mer sosialt liv. Da får vi ofte smittespredning til andre områder, sier Stoltenberg.

Folkehelseinstituttets smitteapp skal hjelpe myndighetene med smittesporing. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Mener skjenkestopp er feil medisin

Roar Hildonen henviser til at det har vært skjenkestopp i mange uker i Oslo og Viken, men smittespredningen har ikke stoppet opp i disse områdene.

– Skjenkestopp er tydelig feil medisin, sier restauranteier Roar Hildonen i Trondheim.

Til det svarer Stoltenberg at dette ikke er riktig.

– I Oslo har man greid å holde tilbake en smittespredning som kunne bli mye verre enn den har vært. Og det har vært nødvendig med tiltak i Oslo i hele denne perioden. Det har også beskyttet resten av landet, sier hun.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad forsvarer den nasjonale strategien som nå settes i verk.

– Vi trenger å redusere risikoen for at andre områder enn de hardest rammede får oppblomstring av smitte. Det er likevel fortsatt de lokale tiltakene som er viktigst for å stoppe viruset, sier han.

Vet ikke nok om smittespredning

En av de store utfartskommunene i Innlandet er Trysil. Der venter de nå på påsketuristene som kanskje aldri kommer.

Tommy Åsheim er daglig leder for restauranten Låven. Han ser mørkt på ukene framover. .

– Det myndighetene gjør nå er vel å si at vi bare skal stenge ned. Det er jo knapt grunnlag for drift på en tometersregel og skjenkestopp, sier Åsheim.

Han mener regjeringen driver russisk rulett med både bedriftene og de ansatte.

FHI-direktøren sier de ikke har gode nok kunnskaper om hvor smitten skjer, men vet at rundt skjenkesteder er det mye smittespredning.

– Noe av problemet vi har er et vi kjenner ikke godt nok hvor smitten skjer. Det har vi for dårlige data om, selv om de har blitt mye edre enn de var. Det er summen av alle de møtene vi har med andre mennesker. Og det er i livet rundt skjenkestedene det blir en del smitte, sier Stoltenberg.

