Da koronapandemien herjet i New York i vår, var smitten lav i USAs første delstat.

Allerede i mars innførte California – som første delstat – en nedstengning.

Resultatet var at selv om California har dobbelt så mange innbyggere som New York, hadde de langt færre døde.

2111 hadde dødd av covid-19 i California 1. mai. Tilsvarende tall for New York var 24.069 døde.

Det betyr at sjansen for å dø av covid-19 i vår var over 20 ganger høyere i New York enn i California.

De siste halvannen månedene har utviklingen snudd. Også New York har hatt en alarmerende økning i smittede, men langt fra så ille som i California.

Der har grafen over antall nye smittede gått rett i været siden midten av november.

På New York Times kart over hvor i USA det er mest smitte, lyser California rødt.

Av Californias 58 fylker, er 54 nå i den mest alvorlige kategorien, der smitten er «utbredt».

Den nyeste smittebølgen har fortsatt å vokse til tross for at det tidligere i desember ble innført en streng nedstengning av næringsliv og andre aktiviteter.

Pandemien har også ført til flere fattige i California. I West Covina i Los Angeles var det tirsdag lange bilkøer for utdeling av gratis mat. Foto: Bing Guan / Reuters

Utsetter operasjoner

Sykehusene er i ferd med å fylles opp i California. Mandag passerte antall covid-19-innlagte 20.000, skriver Los Angeles Times.

Resultatet er at helsebedriften Kaiser Permanente utsetter operasjoner i hele California, skriver NTB.

Utsettelsen gjelder i en eller to uker, mens i Sør-California blir det ikke satt opp nye operasjoner til slutten av januar utover nødvendig kirurgi.

Utsettelsene er helt nødvendig for å svare på økningen i koronatilfeller og sørge for at det er helsepersonell tilgjengelig for å fokusere på pasientene med covid-19.

– I 16 av våre 36 sykehus har vi allerede over 100 prosent belegg på intensivavdelingene. Vi sliter med å skaffe oss økt kapasitet, sier Greg Adams, som er styreleder og direktør i Kaiser.

Guvernør Gavin Newsom sier at det er plassert senger på skoler, gymsaler og i telt.

Mange sykehus har nå mangel på oksygen, skriver Los Angeles Times. Ekstra oksygen kan være kritisk for koronapasienter.

Fem sykehus i Los Angeles tar nå ikke imot pasienter som kommer i ambulanse på grunn av oksygenmangelen.

Bestemme hvem som skal leve

Dersom utviklingen fortsetter, vil det bli opprettet komiteer bestående av leger og etiske eksperter som skal ta bestemme hvilke pasienter som skal prioriteres.

Dermed slipper leger å måtte ta raske beslutninger når ressursene ikke strekker til.

Nå er frykten at samlinger i jule- og nyttårshelgen vil føre til at smitten sprer seg enda mer.

– Selv om det allerede står dårlig til, har vi neppe sett det verste ennå, sier helsedirektør i Los Angeles, Christina Ghaly.