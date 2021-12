Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Vi hadde tru på at det kunne bli ei vanleg julefeiring i år, men nok ein gong går vi inn i ei ny jul prega av koronaviruset.

Frykta for at den nye omikron-varianten skal gi auka smittespreiing og overbelasta helsetenesta, har ført til at delar av samfunnet igjen er stengt ned.

For to veker sidan fekk byrådsleiaren i Oslo, Raymond Johansen (Ap), påvist korona.

Mange ønskte Raymond Johansen god betring då han fortalde at hadde fått korona. Foto: Skjermdump frå Facebook, tatt kl. 15 10.12.2021

Attpåtil var han smitta med omikronvarianten.

– Det var slitsamt, seier byrådsleiaren til NRK veslejulaftan.

Var dobbeltvaksinert

Og sjølv om det for Raymond Johansen aldri var aktuelt å oppsøka lege, legg han ikkje skjul på at koronasjukdommen tærte på han. Særskilt då han har luftvegsplagar frå før av.

– Det var ubehageleg i ei mørk tid, seier han og legg til at han framleis kjenner på ubehag.

Byrådsleiaren var sjølv dobbeltvaksinert då han blei smitta. Han er sikker på at han hadde blitt veldig sjuk om han ikkje hadde vore vaksinert.

– Det har styrkt meg i oppfordringa til at folk skal vaksinera seg. For sjølv med ein dobbelt vaksine, så blir ein skranten, seier han.

– Gå og vaksinar dykk

Onsdag publiserte Folkehelseinstituttet ein ny vekerapport.

I denne skriv dei at det har vore ein auke av uvaksinerte som blir innlagde, samstundes som talet på innlagde fullvaksinerte har gått ned.

Rundt 70.000 personar i Oslo kommune er ikkje vaksinerte. Til dei har byrådsleiaren ei klar oppmoding.

Raymond Johansen var sjølv dobbeltvaksinert då han blei smitta. Foto: Eirin Tjoflot / NRK

– Det er farleg og de utgjer ein trussel mot dykk sjølve, mot dei næraste omgjevnadane dykkar og samstundes bidreg til eit ekstra press på eit allereie pressa helsevesen, er den klare talen frå Johansen.

– Gå og vaksiner deg. Det er ei gåve til deg sjølv, seier han.

Samstundes understrekar han at han ikkje ønskjer å få ei gruppe som syndebukkar.

– Det er framleis frivillig å vaksinera seg. Det er eg tilhengjar av, seier han.

Omikron skapar uvisse

«Omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten. Dermed vil epidemien bli vanskeligere å holde under kontroll», skriv FHI i vekerapporten sin.

Dei understrekar også at det førebels er usikkert kor alvorleg sjukdom omikron-varianten gir.

I ein ny modelleringsrapport er FHI sitt mest optimistiske anslag at over ein million nordmenn er smitta av omikron-varianten innan utgangen av juni neste år.

I det mest pessimistiske scenarioet anslår instituttet at meir enn 3 millionar nordmenn blir smitta med omikron innan utløpet av februar og at mellom 30.-40.000 vil ha behov for sjukehushjelp.

Koronatiltaka tærer på hovudstaden. – Vi skal ikkje halda denne byen nedstengd eit sekund lenger enn naudsynt. Foto: Eirin Tjoflot / NRK

Johansen seier det er for tidleg å seia noko om den nye modelleringa tilseier at tiltaka skal strammast ytterlegare inn i Oslo.

– Vi må berre halda fram med å følgja situasjonen tett og setja i verk dei tiltaka som er naudsynte for å halda kontroll. Vi kan ikkje stengja ned for å vera på den sikre sida, men må halda strenge krav til samhøve, seier Raymond Johansen om moglege framtidige Oslo-tiltak.

På spørsmål om når byrådsleiaren trur vi vil sjå normale tilstandar igjen, svarar han:

– Vi skal ikkje halda denne byen nedstengd eit sekund lenger enn naudsynt.