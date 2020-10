Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi får komme tilbake til hvilke tiltak vi skal treffe konkret på mandag, men det er jo hele tida dette å redusere kontakten mellom folk, mobiliteten og sørge for at avstanden er en meter, er det som man hele tida må prøve å ha som målretta tiltak, sier Johansen til NRK.

Byrådslederen peker også på at han er veldig bekymret for importsmitte.

Oslo har slitt med stor smitteøkning siden i sommer. Det har ført til at kommunen har innført strengere restriksjoner enn i resten av landet. Nå skal det komme flere.

De siste to ukene er 662 registrert smittet i hovedstaden. Bare det siste døgnet er det registrert 79 nye smittede i Oslo. Det er det høyeste tallet på over to uker i kommunen.

– Jeg er bekymret over det, og vi jobber med å få ned tallene. Vi vil ha en pressekonferanse på mandag hvor vi legger fram nye tiltak, sier Johansen.

I begynnelsen av oktober kom det fram at en tredjedel av koronasyke i Oslo ikke vet hvor de ble smittet.

Bydelene som er hardest rammet er Frogner og Gamle Oslo. Smitten øker mest i aldersgruppa 20 til 29 år.

– Vi er bekymret for om smitten skal spre seg til eldre grupper. Målet vårt er å holde Oslo åpent, ha barnehager og skole åpent, men stenge det som man må stenge for å holde smittetalla nede, sier Johansen.

Strammer inn til uka

Fredag advarte statsminister Erna Solberg (H) om at november kan bli tøffere enn nordmenn hadde sett for seg. Det kan gå mot flere dødsfall på grunn av smitteøkninga.

Norge er et av landene i Europa med lavest smitte, men statsministeren er bekymret for at det kan snu. Solberg varsler derfor nye nasjonale innstramminger allerede neste uke.

Tiltakene skal være målrettet på de områdene hvor smitten nå øker.

– Det vi gjør nå er å unngå å komme i samme situasjon som andre land i Europa. Unngå å stenge byer og gå drastisk til verks for å få kontroll igjen. Og vi ønsker i alle fall ikke å komme i en sånn situasjon til jul. Derfor strammer vi inn nå, sier helseminister Bent Høie (H).

Flere lokale smitteutbrudd

I Gjøvik er over 300 i karantene. Omsorgssentre er stengt for besøkende på grunn av et smitteutbrudd.

I Trondheim er 220 studenter ved NTNU satt i karantene etter at to studenter ved fakultet for medisin og helsevitenskap fikk påvist covid-19. Fra før sitter 1000 personer i karantene i byen.

Smitteutbruddet i Hammerfest har også fått mye oppmerksomhet. Helse nord er i gul beredskap. Folkehelseinstituttet har sendt et av sine smittesporingsteam for å bistå i Hammerfest, på grunn av økende smitte i Hammerfest og Tromsø.

19 ansatte er smittet og 120 er i karantene ved Finnmarkssykehuset. Det melder sykehuset fredag.

Torsdag sa Folkehelseinstituttet at de er bekymret for at de store byene skal miste kontrollen over viruset.