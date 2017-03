Byrådsleder: Gjengsituasjonen i Oslo er uakseptabel

Lørdag fortalte NRK at gjengsituasjonen i enkelte bydeler i Oslo er verre enn på mange år, ifølge politifolk, ungdomsarbeidere og politikere som har kjennskap til miljøet.

Gjenger i Oslo: Ungdom har pistoler og barn selger hasj

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er bekymret for utviklingen og sier situasjonen er uakseptabel.

– Det er ingen i Oslo som skal føle seg utrygge. Det vi ser nå, er at det trengs en gigantisk politiinnsats for å bryte opp miljøene. Dette er helt uakseptabelt, sier Johansen til NRK.

Må bedre integreringen

Gjengdannelser har vært en del av det kriminelle hverdagslivet i Oslo øst i flere tiår, men situasjon er nå verre enn på lenge, ifølge politi, politikere og ungdomsarbeidere som har kjennskap til miljøene.

Johansen er spesielt bekymret over at enkelte gjenger har tette bånd med utenlandske gjenger, blant annet albansk mafia i Sverige.

– Det krever et internasjonalt samarbeid, og det forventer jeg at politiet følger opp, sier han.

I tillegg må det daglige arbeidet på kommunenivå styrkes for å bedre integreringen, mener han.

– Barn må inn i barnehagen, lære norsk, komme seg gjennom utdanningsløpet og ut i arbeid, slik at fremtidsutsiktene til mange av disse unge blir bedre enn i dag, sier han.

Må tas alvorlig

Stortingsrepresentant Jan Bøhler bor selv i en av Oslos østlige bydeler og kjenner problemene godt.

Stortingsrepresentant Jan Bøhler advarer om at kriminaliteten kan ødelegge hele samfunnet. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Han mener det er på høy tid å ta affære overfor gjengene og kriminaliteten, både med en sterkere innsats fra politiets side, men også ved at beboere og politikere engasjerer seg.

– Det aller farligste er om vi ikke tar dette på alvor nå. Det vi kan lære fra drabantbyene i Sverige, er at vi må snakke om det, vi må ta tak i det.

Bøhler har snakket med både politi og beboere i disse lokalmiljøene og fått rapporter om kidnappinger, skyteepisoder og slåsskamper med bruk av grov vold.

– Det er masse bråk og narkotikasalg

Venninnene Sumeya Aden og Maria Rasool går helst flere sammen når de skal til senteret på Mortensrud i Oslo. De synes det er skummelt å reise med T-banen alene om kvelden. Den siste tiden har det vært både slåsskamper og ran i nærområdet.

– Det skjer veldig mye. Vi ser ungdommer som bare henger på senteret fordi de ikke har andre aktiviteter å holde på med. Det er jo masse bråk og masse narkotikasalg her, sier Sumeya Aden.

Skummelt å komme hit til senteret på Mortensrud alene, sier de to venninnene Maria Rasool og Sumeya Aden. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Voldskriminaliteten i Oslo har samlet sett gått ned de siste årene.

– Men vi har spesielle utfordringer på stasjonene i øst, der har det vært en økning de siste årene, sier politimester Hans Olav Sjøvold ved Oslo politidistrikt.

VOLDSHENDELSER: Prikkene på kartet viser voldshendelser som NRK har funnet siden 1. januar i fjor (se faktaboks). Trykk på prikkene for flere detaljer. De gule er de minst alvorlige hendelsene, de røde gjelder kidnappinger, skyteepisoder, masseslagsmål og/eller er rapportert å være gjengrelatert. Mange voldshendelser som gjengene står bak, skjer utenfor gjengenes territorier, ofte i sentrum av Oslo eller utenfor byen.

Voldshendelser Ekspandér faktaboks Hendelsene er funnet ved å søke på ordene slåsskamp, slagsmål, kidnapping, skyteepisode i Atekst og i norske nettaviser fra januar 2016. Det betyr at alle voldshendelsene trolig ikke er fanget opp

Hendelsene som er rapportert å være gjengrelatert er merket med rødt. Det er også alvorlige hendelser som skyting, kidnappinger, og masseslagsmål. Ikke alle disse trenger å være gjengrelatert

De mindre alvorlige hendelsene er markert med gult. Disse er ikke rapportert å være gjengrelatert

Det poenget understreker også stortingsrepresentant Bøhler, som sier at ungdom som trekkes inn i gjengene kan få en fremtid som er ødeleggende både for dem selv, for omgivelsene og familiene.

– Vi kan ikke sitte bare å se på en slik utvikling. Nå er det behov for å ta affære, mener Bøhler.