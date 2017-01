Bygger rulleskipark – må samtidig kutte 40 lærerstillinger

– Vi har redusert 40 lærerstillinger, sier ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune.

Den ellers rike kommunen har tapt 85 millioner kroner i skatteinntekter på grunn av høy arbeidsledighet, ifølge egne tall.

Ordfører Stanley Wirak i Sandnes vil ha både tiltakspenger og tilskudd til kommunekassa fra regjeringen. Foto: Sandnes Kommune

NRK har vært i kontakt med alle kommuner i vestlandsfylkene som fikk tiltakspakke av regjeringen i fjor for å bøte på den høye arbeidsledigheten på sørvestlandet. Det er flest kommuner i Rogaland som har tapt skatteinntekter på grunn av høy arbeidsledighet, totalt 186,5 millioner kroner, ifølge egne tall.

Kommuner i Rogaland som taper inntekt Ekspandér faktaboks Egersund - 8,5 mill kr

Sandnes - 85 mill kr

Stavanger - Ikke tap

Haugesund - 10 mill kr

Sokndal - Ikke tap

Bjerkreim - ikke tap

Klepp - 28 mill kr

Time - 12 mill kr

Gjesdal - 10 mill kr

Sola - 11 mill kr

Randaberg - 22 mill kr

Strand - Ikke tap

Rennesøy - Ikke tap

Karmøy - Ikke svart

TOTALT: 186,5 mill kr Dette er tall kommunene på forespørsel fra NRK har rapportert om er direkte tap av skatteinntekter på grunn av høy arbeidsledighet. Kommunal- og moderningseringsdepartementet mener tallene ikke er så høye. Eigersund kommune og Sandnes kommune er forevist departementets tall. De avviser dette og svarer dette er tall kommunene ville hatt hvis det ikke ville vært for arbeidsledighet.

Konsekvensen er kutt i kommunenes tjenester.

Blant de 30 skolene i Sandnes kommune forsvinner mer enn én lærer på hver skole, ifølge kommunen.

– Det er ikke det vi ønsker, vi ønsker å bruke penger og satse på skole, sier Wirak.

Samtidig graves det i Sandnes.

I juni i fjor ble det vedtatt å bevilge 400 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til kommuner som opplever høyere arbeidsledighet enn 3,2 prosent. I statsbudsjettet kom en ny pott penger til kommunene. 400 millioner kroner ble fordelt, og i 2017 ble de resterende 250 millionene delt ut.

Sandnes fikk rundt 100 millioner av dette.

En rulleskipark er blant det kommunen har brukt pengene på.

– Det vil komme ungdommene til gode, sier Wirak, og er glad for tiltakspengene.

Rulleskipark under bygging i Sandnes av tiltakspenger fra regjeringen. Det hjelper ikke en slunken kommunekasse som må kutte 40 lærerstillinger mener ordføreren. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Men han skulle gjerne sagt ja takk begge deler:

– Tiltakspengene kommer ikke kommunekassa til gode, sier Wirak.

For selv om gravemaskinene er i gang, fører problemene til at skolene må lide.

Rogaland avgjør valget til høsten

– Det er et valg til høsten, det er så enkelt, sier Wirak, og mener andre partier ønsker å gi tiltakspakker direkte til kommunekassa.

Han etterlyser dette fra regjeringen.

​ – Det er bra med motkonjunkturpenger, men regjeringen må også tenke på bråstoppen i økonomien som kommunene får, sier Wirak.

– Sandnes har tjent gode penger tidligere, hvorfor skal vi synes synd på dere nå?

– Det koster å vokse, barnehageplasser, sykehjem og gode skoler.

Han tror ikke på myten om at det er så bra å være vekstkommune.

Må prioritere bedre

– Det er viktig at både Sandnes og andre kommuner tenker nøye gjennom prioriteringene og ser på hvilke muligheter de har for at budsjettet skal gå rundt, sier statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kristin Holm Jensen.

Kommuner kan vurdere bedre effektivisering sier statssekretær Kristin Holm Jensen. Foto: Svein Ommundsen / NRK

Hun er ikke enig i at kommunene har mindre å rutte med, og sier at samlet sett har kommunene seks milliarder mer.

– Jeg tror mange kommuner har potensial for å vurdere enda grundigere hvordan man kan drive mer effektivt, sier Holm Jensen.

Hun sier det er kommunens ansvar å se hvordan de kan drive mer effektivt før de eventuelt kutter i tjenestetilbudet.