Byfuglien: – Modig handling det står respekt av

Tidligere i dag ble det klart at påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel for den tidligere Oslo-biskopen Gunnar Stålsett (84), som har innrømmet å ha hatt en ansatt uten arbeidstillatelse. Stålsett sier han ikke angrer sine handlinger.

– Modig handling

Kong Harald og dronning Sonja holdt i kveld middag for landets biskoper på Det kongelige slott. Kronprins Haakon var også til stede.

På vei inn på Slottet kommenterte preses Helga Haugland Byfuglien Stålsetts ulovlige handlinger.

– Det er en modig handling han har foretatt som det står respekt av. Han har gitt en person arbeid som han har vært klar over ikke har hatt arbeidstillatelse. Han sier også at det er en form for sivil ulydighet, men han tar ansvaret, sier hun.

Kan få 45 dager i fengsel

Stålsett fortalte til Vårt Land i august at han har gitt en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse deltidsjobb som renholder i 14 år. Politiet innrømmer at de først ble gjort oppmerksom på saken via media.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen mener Stålsett bør straffes med 45 dagers ubetinget fengsel.

– Han har over lengre tid brukt svart arbeidskraft. Vi ser det som et stort samfunnsproblem og det spiser av fellesskapet, sier Meeg-Bentzen.

Engasjert som biskop

– Jeg angrer ikke, jeg synes ikke jeg hadde noe valg. Jeg kunne ikke overlate henne til en situasjon i Oslo hvor hun ikke hadde noen inntekt. Det ville bryte med mine prinsipper å se at hun bare forsvant ut i mørket, sier Stålsett.

Han forklarte også at han betalte arbeidsgiveravgift og trakk skatt.

– Det blir nå opp til retten å avgjøre denne saken. Dette er en sak jeg aksepterer å gå i fengsel for. Og det er en mindre pris å betale enn den som alle de ulykkelige papirløse betaler hver dag, sier han.

Stålsett var biskop i Oslo fra 1998 frem til han pensjonerte seg i 2005, og gjorde seg blant annet bemerket med sitt engasjement for homofiles rettigheter.

Han har også sittet i Nobelkomiteen, vært statssekretær i Kirke- og undervisningsdepartementet og fungert som norsk spesialutsending til Øst-Timor. Tidligere har han også vært leder i Senterpartiet.

– Må straffeforfølges

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sier til VG at fru Justitia er blind, og ser ikke forskjell på hvem hun dømmer.

Justisminister Jøran Kallmyr fra Frp mener at fru Justitia er blind. Foto: NRK

– Slik må det være i et demokrati. Gunnar Stålsett var en profilert biskop og senterpartipolitiker, men han erkjenner samtidig å ha brutt norsk lov. Da må han straffeforfølges av den uavhengige påtalemyndigheten og eventuelt dømmes av domstolen på lik linje som sine medborgere, sier Kallmyr til VG i en kommentar.

Biskop i Oslo Gunnar Stålsett har også fått mye støtte for sine handlinger.

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet twitrer at han mener alarmklokkene bør ringe i denne saken, som kan ende med at Stålsett kan få fengselsstraff.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide omtaler i VG Gunnar Stålsett som «Norges moralske kompass» – og håper at en eventuell fengselsdom mot eks-biskopen vil føre til en lovendring.

Knut Arild Hareide, tidligere KrF-leder sier han håper en eventuell fengselsdom mot tidligere biskop Stålsett vil føre til lovendring. Foto: Håvard Grønli / NRK

– Dette er et trist utslag av at vi på Stortinget ikke har gitt ureturnerbare asylsøkere retten til å jobbe, sier Hareide til VG.