By-Høgre har mista skulemakt: Meiner Ap sviktar dei yngste

Allereie i dei politiske erklæringane som Arbeidarpartiet har inngått med ulike samarbeidsparti, meiner Høgre å kunne sjå ei prioritering av heilt andre ting enn det Høgre meiner er det aller viktigaste.

– Lesing, skriving og rekning er knapt nemnd, seier Høgres stortingsrepresentant i utdanningskomiteen, Mathilde Tybring-Gjedde.

– Knapt nemnd

Ho har lese gjennom dei politiske samarbeidsplattformene som er lagt fram i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø.

– I staden nemner dei leksefri skule, fysisk aktivitet i undervisninga og skulemat, men det viktigaste for læringa til elevane er utelate totalt. Det viktigaste for at elevane skal meistre å lære er ikkje lenger det viktigaste for Arbeidarpartiet, meiner Tybring-Gjedde.

KRITISK: Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde i Høgre meiner Arbeidarpartiet har gløymd dei yngste. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Dei politiske plattformene er noko ulikt lagt opp, nokre har konkrete punktlister, andre har meir runde formuleringar om kva det politiske fleirtalet i kommunen vil satse på.

I Oslo er grunnleggande ferdigheiter i lesing, skriving og rekning nemnt først i kapittelet om skule.

Men verken i Bergen, Trondheim, Stavanger eller Tromsø står det noko konkret om lesing, skriving og rekning.

Bergen skriv om tillit til læraren først, deretter om nei til karakterar på barnetrinnet og høve til å gjere lekser på skulen.

I Trondheim blir heilskapleg skuledag med fysisk aktivitet og praktisk opplæring nemnt først.

I Stavanger er nei til fleire privatskular og auka økonomiske ressursar til skulane framheva som dei viktigaste punkta.

Tromsø kommune skriv om dei overordna samfunnsutfordringane som skulen må jobbe med og deretter om skulemat.

To tankar i hovudet

– Det aller viktigaste for Arbeidarpartiet er at vi har ein skule som ser heile eleven, seier Arbeidarpartiets utdanningspolitiske talsperson på Stortinget, Torstein Tvedt Solberg.

Solberg viser til at sjølv om lesing, skriving og rekning ikkje er eksplisitt nemnt i mange av dokumenta, så har alle erklæringane formuleringar om det som blir kalla tidleg innsats – altså at elevane skal lære mykje når dei går i småskulen.

Og han viser til at alle by-erklæringane er tydelege på at det skal gå fleire ressursar til skule og barnehage.

UEINIG: Torstein Tvedt Solberg (Ap) meiner dei i motsetning til Høgre maktar å ha to tankar i hovudet samtidig. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Men for oss er det – i motsetning til for Høgre – viktig å ha to tankar i hovudet samtidig. Vi er opptekne av å ha ein skule som ser den enkelte elev, som både må vere meir praktisk, meir fysisk og ha god sunn mat, men samtidig har vi både nasjonalt og lokalt klart å prioritere kvalitet og fleire lærarar i skulen.

Seier noko om prioritering

Mathilde Tybring-Gjedde meiner det er viktig kva som står i ei politisk erklæring.

– Når det ikkje står noko om lesing, skriving og rekning, så betyr det at det er mindre viktig og blir følgd opp i mindre grad. Ho trur det betyr at dei store pengane vil gå til skulemat og satsing på leksefri skule.

– Er skulemat viktigare for Arbeidarpartiet enn grunnleggande ferdigheiter og tidleg innsats?

– Nei, men eg er heilt usamd i å sette det opp mot kvarandre på den måten. Begge delar er viktig. Ein svolten elev lærer ingenting, men det trengst og fleire lærarar slik at den undervisninga dei får når dei er mette, er god. Den motsetninga finst berre i Høgre sine hovud.