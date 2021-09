Budsjettlekkasje: Vil gi én milliard til barn og unge

– Dette er en prioritering i statsbudsjettet. Vi har brukt det handlingsrommet vi har til å fylle opp behovene barn og unge har etter pandemien, sier statsminister Erna Solberg (H).

I budsjettlekkasjen regjeringa nå kommer med – fem dager før valget – vil de blant annet bevilge 200 millioner kroner til psykisk helse rettet mot ungdom.

– De skal gå til å hjelpe ungdommer på videregående skole slik at det er et tilbud der. Men det er kommunene som får pengene, sier Solberg.

Har ikke nok samtalerom

Flere unge har slitt psykisk under pandemien. Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) er en av organisasjonene som har merket det.

– Vi har ikke engang nok samtalerom til å ta alle samtalene vi skal ha, og har ventelister. Det er det flere steder i landet, sier Elin Heitmann i ROS.

Heitmann møter NRK rett før hun skal på videreutdanning i nettopp samtale. Selv har hun slitt med spiseforstyrrelser fra hun var 14 år gammel, hun fikk god hjelp. Nå hjelper hun andre.

Elin Heitmann (28) har selv slitt med spiseforstyrrelser og jobber nå i Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) for å hjelpe andre med å bli friske. Foto: Håkon Eliassen / NRK

– Man har en liten luke når unge har behov for å snakke med noen. Da er det viktig at de kan slippe til med en gang, sier Heitmann.

Her er hele lista over hva regjeringa vil bruke milliarden til:

Regjeringens budsjettlekkasje til barn og unge Ekspandér faktaboks Fullføringsreformen: 403 mill

Tiltak for å ta igjen tapt progresjon i barnehage og skole: 240 millioner

Gratis SFO i utvalgte områder: 15 millioner

Økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder: 19 millioner

Lærerspesialister:20,5 millioner

Flere videreutdanningsplasser: 50 millioner

Innføre ekstra time i naturfag: 104,2 millioner

Ekstra til psykisk helse til barn og unge: 200 mill

Et løft for videregående skole

Valgresultatet mandag avgjør hvilke partier som vil ende opp med å vedta og gjennomføre det endelige statsbudsjettet for 2022.

Men uavhengig av valgresultatet, skal den borgerlige regjeringen legge fram sitt forslag til statsbudsjett 13. oktober.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) kaller pakken – og de 400 millionene til fullføringsreformen – et stort løft for videregående skole.

Hun mener pengene vil bidra til at flere fullfører skoleløpet.

– Fram til nå har det vært en tidsbegrensing på retten til videregående skole. Nå kan du få en mulighet til å bruke lengre tid til å fullføre videregående opplæring. Du får også mer mulighet til tilpassa opplæring, f.eks. intensivopplæring hvis du strever med matte eller norsk, sier Melby.

SKOLELØFT: Både Venstre-leder Guri Melby og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad peker på pengene til skolen som kommer i budsjettlekkasjen fra regjeringa. Foto: Jon Anders Møllen / NRK

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad er mest opptatt av de minste barna.

– Nå har vi fått 3400 lærere (i løpet av fire år, red.anmred.anm.et vi jobber ekstra med nå er en smidigere overgang fra barnehage til skole, sier han.

– Uttrykk for mangler

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet er positive til flere av grepene regjeringen nå foreslår, men lar seg likevel ikke imponere nevneverdig.

– Hovedspørsmålet som gjelder unge i skolen, er mangel på kvalifiserte lærere – som har tid nok til den enkelte eleven. Det har ikke regjeringen gjort nok med, og det retter ikke denne samlingen av saker opp.

– Hva syns du om at de kommer med milliardløfter få dager før valget – rett inn i valgkampen?

– Jeg syns det er et uttrykk for mangler underveis at de nå er må kaste sammen mange små potter, sier Støre.

MANGLER UNDERVEIS: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringas budsjettpåplussing nå er uttrykk for mangler underveis. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

200 mill til psykisk helse

Han er enig i at det trengs et løft for psykisk helse blant unge, og viser til Ungdata-undersøkelsen – hvor 140.000 ungdom ble spurt.

– Den viser at flere elever mistrives og gruer seg til skolen, og at trivselen går ned. Det er et arbeid man ikke løser med noen få poster rett før et budsjett, sier Støre.

– Regjeringa sier konkret at de vil bruke 200 millioner på psykisk helse blant unge. Hva sier du til det tallet?

– Nei, det er jo et tall som kommer helt på tampen og skal klatte på noe som har vært en mangel underveis. Og når vi vet at veldig mange unge blir avvist selv om de blir henvist til psykisk helsehjelp. Da er det altså større mangler å ta tak i der ute som vi óg må ta tak i etter valget, svarer Støre.