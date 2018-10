Mandag la regjeringen fram budsjettforslaget Erna Solberg har kalt «det mest sentrumsorienterte hittil».

Men en spørreundersøkelse NRK har gjennomført blant KrFs 300 lokallagsledere skuffer dem som hadde håpet at budsjettet skulle spille en avgjørende rolle når landsmøtet skal avgjøre partiets retningsvalg 2. november.

Tirsdag ettermiddag har 150 svart på undersøkelsen. På spørsmålet «har nyhetene i statsbudsjettet påvirket ditt syn på om KrF bør gå i regjering med Ap og Sp?» svarer 106 at de ikke har endret syn. 17 har blitt mer negative til å gå i regjering med Ap og Sp, mens 18 har blitt mer positive. Resten har svart at de ikke vet.

– Ideologi viktigere enn budsjett

Lokallagslederne vi har intervjuet i forbindelse med saken forklarer svarene med at ideologi, identitet og verdisyn, ikke ett enkelt budsjett, avgjør hvor de står.

– Uansett hvem som legger fram budsjettet, så vil man kunne forhandle og få til endringer på enkeltsaker. Budsjettet kan være viktig, men det er ikke utslagsgivende, sier Dagfinn Stærk, lokallagsleder i Halden.

BORGERLIG: Dagfinn Stærk i Halden KrF mener partiet hører hjemme på borgerlig side i norsk politikk. Foto: Privat

Ifølge ham hører KrF hjemme på borgerlig side fordi de deler synet om at samfunnet best bygges nedenfra, ikke ovenfra.

Også Liv Gjertrud Telstø, leder i Etnedal KrF, peker på KrFs grunnsyn i verdispørsmål når hun skal grunngi sitt syn. Men hennes konklusjon er den motsatte fra Stærk. Hun mener partiet bør søke samarbeid med Ap og Sp.

– Det er de lange linjene man skal tenke på. Et budsjett for 2019 går for ett år. Jeg er av den oppfatning at det er store verdimessige forskjeller mellom KrF og Frp, som gjør at vi bør se i retning av Sp og Ap.

Raja: – Kaos om KrF skifter side

Som NRKs tidligere rundspørring til lokallagslederne viste i starten av oktober, er partiet splittet i synet på hvem de skal samarbeide med.

Mye står på spill.

I Venstre er mange engstelige for at det første budsjettet som legges fram etter at de gikk inn i regjering, ikke blir vedtatt.

Abid Raja, som er finanspolitisk talsperson i Venstre, er overrasket over at budsjettforslaget fra regjeringen ikke påvirker lokallagslederne i KrF i større grad.

– Det er rart å mene at 1377 milliarder i et budsjett ikke påvirker deres beslutning. Det viktigste Stortinget gjør er bevillingsvedtaket, sier han til NRK.

– Mange i KrF sier at det ikke er kroner og øre, men verdier, som avgjør?

– Men et budsjett er også verdivalg. Når regjeringen for eksempel velger å prioritere 2,5 milliarder kroner til bistand, så ligger det verdier bak. Når vi velger å ta imot 3000 kvoteflyktninger, så er ikke det bare kroner og øre, men menneskeskjebner.

PROBLEM: Ifølge Abid Raja (V) vil KrF ha problemer med å forklare overfor velgerne at de kaster Erna Solbergs regjering. Foto: Siv Sandvik / NRK

Ifølge Raja bør alle i KrF stille seg selv to spørsmål før de avgjør sitt veivalg:

1. Fortjener Erna Solberg å bli kastet som statsminister?

2. Fortjener landet en regjeringskrise nå?

– Svarer de på de spørsmålene, så kan de stemme etter sin egen samvittighet, sier han.

– Det vil oppstå en veldig kaotisk situasjon dersom KrF 2. november velger å samarbeide med rødgrønn side. Jeg vil ikke si at de kaster landet inn i kaos, men det kommer til å oppstå et kaos. Det er veldig kort tid igjen før budsjettet skal behandles, og folk kjenner seg ikke igjen i at det er grunn til å skifte regjering nå. Det er ingen politisk sak som aktualiserer det, sier Raja.

Hareide: – Ikke flertall for Frp på Stortinget

KrF-leder Knut Arild Hareide ville ikke la seg intervjue om NRKs spørreundersøkelse til lokallagslederne. I en skriftlig kommentar til Rajas uttalelser, skriver han at dette «ikke er et politisk spill, men et reelt valg KrF må ta».

– Vi ønsker ikke å spekulere i utfallet. Så vet representanten Raja at det ikke er flertall på Stortinget for denne regjeringen, fordi velgerne til KrF stemte ikke for en regjering med Frp i, skriver Hareide og understreker at han respekterer valget Venstre har tatt.

Om advarselen om kaos og regjeringskrise skriver Hareide at partiet har lagt en tidslinje for beslutningen «slik at det politiske arbeidet på Stortinget kan følge normal prosedyre og de tidsfrister som er lagt på Stortinget».

Høyre: KrF får dårlig tid

Henrik Asheim, finanspolitisk talsperson i Høyre, påpeker at KrF uansett får dårlig tid.

– Landet må ha et budsjett. Det er slik at vi opprinnelig skal avgi det budsjettet 20. november, som betyr at det skal vedtas i Stortinget 27. november. Når de skal ha sitt landsmøte 2. november, er det få uker å forhandle mye politikk på. Det er bare å komme i gang så snart de har gjort et valg.

Til VG mandag sa KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad at det kan bli aktuelt med et ekstraordinært budsjett på nyåret hvis KrF velger å felle Erna Solbergs regjering og danne ny regjering med Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsminister.

– En enkel måte å gjøre det på er at de partiene blir enige om å gjøre endringer i budsjettet på noen punkter, for så å komme tilbake med større endringer i en tilleggsproposisjon på nyåret når en ny regjering har tiltrådt, sa Ropstad til avisen.