Budsjettdrama på overtid – meiner SV krev for mykje

No startar skjebneveka for å få i land eit fleirtal for budsjettet neste år.

NRK har snakka med kjelder i alle tre partia som stadfestar at avstanden mellom regjeringspartia og SV er stor.

– Vi har lagt totalt fire skisser på bordet og opplever at det framleis er stor breidde av innspel på motsett side, og at vi ikkje er i nærleiken av å løyse det på vårt nivå, sa Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet i går.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) saman med leiar i finanskomiteen, Eigil Knutsen (Ap). Foto: Terje Bendiksby / NTB

Ifølgje regjeringspartia skal det allereie vere flytta på godt over 3 milliardar kroner.

Dei argumenterer for at dette er meir enn det vart flytta på i tilleggsbudsjett-forhandlingane i 2014, då det også var regjeringsskifte.

Den gongen klarte Venstre og Krf å flytte på 2,4 milliardar kroner. I tillegg la Erna Solberg (H) på 4 milliardar kroner i ekstra oljepengebruk.

Støre-regjeringa gjekk i sitt tilleggsbudsjett inn for same oljepengebruk som Solberg-regjeringa foreslo i sitt siste budsjettforslag.

Ap, Sp og SV skal, så langt, vere einige om å ikkje smørje budsjettet med meir oljepengar for å bli einige.

Løftar forhandlingane

I dag klokka 10 møter SV-leiar Audun Lysbakken parlamentarisk leiar Rigmor Aasrud (Ap) og hennar kollega frå Senterpartiet Marit Arnstad. SV omtalar dette som eit statusmøte.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski meinte i går kveld at det ikkje var grunnlag for å heise forhandlingane opp til dei parlamentariske leiarane.

Kari Elisabeth Kaski i SV. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Her burde det vore forhandla vidare i finanskomiteen, men når dei ber om eit møte, seier han (Lysbakken) ja til eit møte, sa Kaski i går.

Den vurderinga delte openlyst ikkje Ap og Sp, som søndag ettermiddag bad om nettopp dette.

Eit av føremåla med møtet skal vere å få Lysbakken til å forstå at han og SV må jenke seg.

Frustrasjon i SV

For SV står fem hovudstolpar heilt sentralt i forhandlingane:

større klimakutt

raskare grøn omstilling

meir omfordeling i skattesystemet

meir til velferd gjennom billegare tannhelse, skulefritidsordning og reversering av usosiale kutt

starte arbeidet med profittfri velferd

Men så langt er opplevinga at regjeringspartia ikkje har kome SV tilstrekkeleg i møte på nokre av desse punkta, får NRK opplyst.

SV kjenner heller seg ikkje igjen i påstanden om at partiet krev for mykje.

Partiet meiner snarare det handlar om at dei har kome med ein meny av ulike forslag for å kome regjeringspartia i møte.

Kari Elisabeth Kaski og SV kjenner seg ikkje att i påstandet om partiet krev for mykje. Foto: Torstein Bøe / NTB

I SV er det frustrasjon over at regjeringspartia i liten grad har vore med på å forhandle, og snarare stått fast på sine posisjonar.

Samtidig blir det lagt vekt på, frå SV-hald, at det viktigaste for partiet er å få til ein god kombinasjon av økonomiske satsingar og saker som trekk politikken i ei retning SV vil.

Altså: Dersom det blir flytta på færre milliardar enn SV ønskjer, krev partiet større politiske gjennomslag som ikkje kostar pengar neste år.

Kavar med klima

Eit av dei tydelegaste krava frå SV er at neste års statsbudsjett må kutte meir i klimagassutsleppa enn det Solberg-regjeringa la opp til.

Og her ligg truleg ei av dei vanskelegaste nøttene i årets budsjettforhandlingar.

For Støre-regjeringa la opp til eit «klimautsleppsbudsjett» som gjer at utsleppa går ned med 1,5 – 2 millionar tonn mindre enn Solberg-regjeringa.

Årsaka er at Støre-regjeringa vil skjerme prisen på bensin og diesel ved å redusere vegbruksavgifta.

Usemje om kutt i klimagassutsleppa er truleg ein av postane som Knutsen, Gjelsvik og Kaski har diskutert mest under budsjettforhandlingane. Foto: Torstein Bøe / NTB

SV har sagt seg villige til å sjå på andre tiltak som kan kutte utsleppa neste år, men her møter partane ei vanskeleg hindring.

Det er nemleg svært vanskeleg å finne andre konkrete klimatiltak som gjev målbare utsleppskutt neste år, ifølge ei kjelde.

Det som blir omtala som Støre-regjeringa si største satsing, reduksjonen i elavgifta på 2,9 milliardar kroner, ligg førebels fast sjølv om SV meiner tiltaket er lite treffsikkert.

Støre vil vere raus

Ifølge ei sentral kjelde i Ap, skal statsminister Jonas Gahr Støre ha sagt at regjeringa skal vere raus i møte med SV. Målet hans er å få SV med på alle budsjetta i åra framover og difor er det ekstra viktig å lukkast med dette budsjettet.

Toppane i alle dei tre partia skal ha vore tett kopla på gjennom heile helga.

– Skal snakke med mine folk, var partileiar og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sin knappe kommentar då han kom til Stortinget i går ettermiddag. Også parlamentarisk leiar Marit Arnstad var til stades.

Både statsminister Støre og partileiar Lysbakken i SV skal ha hatt tett kontakt med sine folk på Stortinget heile vegen.

Finansminister og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har vore relativt taus om budsjettforhandlingane. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fristar ryk

Uansett er det allereie klart at den første fristen Stortinget har sett, ryk.

Som venta klarar ikkje dei tre partia å bli einige om ein avtale som kan leggast inn i finansinnstillinga i dag.

Fredag skal finanskomiteen avslutte arbeidet med neste års statsbudsjett. Dersom ikkje budsjettforhandlingane blir landa nokre få dagar før dette, får ikkje dei andre opposisjonspartia tid til å legge inn sin eigen politikk i dokumentet før debatten i salen.

Finansdebatten er 2. desember i Stortinget.

I siste instans kan ein eventuell budsjettavtale mellom Ap, Sp og SV bli lagt fram som et såkalla laust forslag under sjølve debatten.