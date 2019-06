Tidligere i juni skrev NRK om Marianne Lunstuen (29) og Vibeke Helgeland (39) som betaler 220.000 kroner hver for å få kreftmedisinen, Perjeta. Fordi kvinnene ikke har brystkreft med spredning, får de ikke medisinen av staten og må betale selv.

Men fra og med 15. juli vil kvinner som dem få dekket Perjeta av det offentlige. Det vedtok Beslutningsforum denne uken.

Beslutningsforum vedtok å innføre Perjeta for bruk i behandling før og etter kirurgisk behandling. For behandlingen etter kirurgi, såkalt adjuvant behandling, er Perjeta avgrenset til pasienter med spredning til lymfeknutene.

– Gråt av glede

Vibeke Helgeland, som fikk påvist HER2-positiv brystkreft uten spredning i fjor, er glad for at kvinner som henne slipper å betale for Perjeta selv i fremtiden.

– Da det gikk opp for meg begynte jeg å gråte av glede, sier Helgeland.

Helgeland er mor til små barn og ønsket ikke å ta noen sjanser da hun fikk brystkreftdiagnosen. Derfor betalte hun for å få Perjeta på en privat klinikk. Hun er glad for den nye avgjørelsen, men mener den er langt på overtid.

– Det har tatt for lang tid, og medisinen skulle blitt innført da den ble tatt opp første gang. Mange har ikke hatt råd til den beste behandlingen, sier Helgeland.

Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

Hun og venninnen Marianne Lundstuen har vært svært kritiske til at Norge til nå ikke har tilbudt Perjeta til forbehandling av HER2-positiv brystkreft uten spredning. Kvinner i naboland som Sverige, Finland og Danmark får Perjeta av det offentlige.

– Dette er svært gledelig, og noe vi har ventet på i flere år. Nå kan vi tilby det vi mener er den beste behandlingen for pasienter med denne typen brystkreft, sier overlege ved Oslo Universitetssykehus, Bjørn Naume til NRK.

Naume har tidligere uttalt at Perjeta kan være et livsviktig medikament. Han er leder i Norsk brystkreftgruppe som i flere år anbefalt Perjeta til pasienter som Vibeke og Marianne.

– Hva betyr denne avgjørelsen?



– Det betyr blant annet at man kan gjøre mer begrensede kirurgiske inngrep, og det bedrer muligheten for mer brystbevarende behandling. Perjeta har også vist seg å bedre overlevelsen for de med høy risiko for tilbakefall, sier Naume.

HAR VENTET LENGE: Overlege Bjørn Naume er glad for å kunne tilby flere brystkreftpasienter Perjeta. Foto: Ola S. Hana

Brystkreftforeningen: – En gledens dag

Leder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, er også fornøyd med at flere nå får Perjeta.

– Jeg er lykkelig på vegne av de som nå får medisinen. Da er vi der vi skal være, sier Utne.



Hun trekker frem den viktige forebyggende effekten Perjeta har.

– Det er spesielt viktig i krefttilfeller i unge familier, slik at de kan få være med familien så lenge som mulig.

FORNØYD: Leder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, mener beslutningen om å gi Perjeta også til forbehandling er riktig. Foto: Privat

Utne mener det ferske vedtaket også bør gjelde de som er i behandling med Perjeta når vedtaket trår i kraft.

– De som er i behandling når det nye vedtaket gjelder bør også få dekket Perjeta av det offentlige, sier Utne.

Fornøyde med pris

– Først må jeg få si at vi er svært glade for at vi kan innføre pertuzumab (Perjeta journ.anm) fra 15. juli. Vi ønsker alltid å ta i bruk nye legemidler som har effekt, men medikamentene må være kostnadseffektive, sier leder Stig A. Slørdahl i Beslutningsforum.



Ifølge Slørdahl har leverandøren redusert prisen tilstrekkelig slik at den nye avtalen for Perjeta til brystkreftbehandling er kostnadseffektiv.

Slørdahl sier følgende om hvem som vil få Perjeta når den nye avtalen trer i kraft 15. juli.

– Fra denne datoen, vil pertuzumab (Perjeta journ. amn) være tilgjengelig for alle brystkreftpasienter som omfattes av mandagens beslutning. Dette gjelder også for de som allerede har startet med privat behandling, sier Slørdahl.

– Flere mener dette har tatt alt for lang tid og at beslutningen er langt på overtid. Hva er deres kommentar til det?

– Leverandørene har alltid mulighet til å gi oss akseptable tilbud som er bærekraftig for den norske helsetjenesten. I dette tilfellet har det tatt noe tid å komme i havn, men vi er fornøyde med at vi nå kan utvide behandlingstilbudet til brystkreftpasienter, sier Slørdahl.

Administerende direktør i legemiddelprodusenten Roche, Rajji Mehdwan er glad for at det har blitt enighet om en ny avtale som dekker bruk av Perjeta både i behandling av tidlig brystkreft og i brystkreft med spredning.

– Metodevurderingen var klar i januar 2019 og vi leverte et pristilbud kort tid etter. Utfordringen er at prosessen for metodevurdering i Norge tar lang tid. Det medfører dessverre at pasienter må vente unødvendig lenge på behandling, sier Mehdwan.