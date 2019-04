Brundtland: – Grusomt å se på skandalene i Ap

Tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland snakker i kveldens «Lindmo» om de siste 15 månedene der hennes parti har blitt utsatt for interne maktkamper og opplevd «metoo»-skandaler mediene har fråtset i.

– Det har vært grusomt å se på, fordi enkelte personalsaker og skandalesaker til de grader har dominert mediebildet. Dette tar oppmerksomheten vekk fra det politikken dreier seg om, sier hun.

Samtidig tror Brundtland at det siste landsmøtet i Arbeiderpartiet har vært med på å skape nytt samhold i partiet som hun i hele sitt voksne liv har vært en del av.

– Kom et «backlash»

Hos Anne Lindmo snakker den tidligere statsmininsteren også om sin teknologiskepsis. Inntil for tre-fire år siden var hun entusiastisk over hva internett og mobiltelefon ga menneskeheten.

Så kom omslaget der hun så et vrengebilde av de positive mulighetene de nye mediene kunne ha blitt brukt til.

– Her var store muligheter til å spre helse og kunnskap til hele verden og inn i den fattige landsbyen. Så kommer det et «backlash» når du begynner å skjønne hvordan det kan bli misbrukt, sier hun.

En gitarspillende Gro Harlem Brundtland på Utøya sammen med blant andre Jens Stoltenberg. Dengang var samholdet i partiet stort sett godt.

Brundtland er utdannet lege og har vært generaldirektør i Verdens helseorganisasjon. Hun er svært opptatt av helsepolitikk. Nå langer hun ut mot dagens nettroll.

– Teknologien brukes til terrorisme, kriminalitet og spredning av hatbudskap. Og så får vi vel alle mer eller mindre sjokk, da vi i 2015-16 får brexit og Trumps gjennomslag. Da ser vi hvordan dette er satt i system, dette er jo livsfarlig, sier Brundtland.

– Verre nå enn før

De kjente hets på kroppen i politikken også før, men da på en annen måte.

– Jeg ble hetset ja, med stickers og det ene og det andre. Det var fæle artikler i spaltene. Folk som var mot Arbeiderpartiet brukte det de kunne av hets mot meg, sier hun.

Her er Gro Harlem Brundtlands første regjering akkurat utnevnt. Den varte fra 4. februar i 1981 til 14. oktober samme år. Foto: NRK

Brundtland var statsminister i tre perioder, først i 1981, så fra 1986 til 1989 og igjen fra 1990 til 1996. Hun var Norges første kvinnelige statsminister og den første kvinnelige lederen i Arbeiderpartiet fra 1981 til 1992.

Hun ble av mange kalt «landsmoderen».

Her er Gro sammen med en av sine argeste politiske motstandere. Her skulle hun og Kåre Willoch (H) delta i TV-programmet «På sparket» i 1981. Foto: Ørn E. Borgen, Scanpix

– Nå får politikerne det rett inn på sin mobiltelefon. Det er forferdelige budskap, verre enn de jeg fikk. Demokratiet kan bli undergravet, for hvem er det som orker å stå i dette? Dette må styres bedre og vi må ha internasjonale avtaler om hva som ikke er akseptabelt, sier hun.

