Brukte 700.000 på elbil-ladere – skuffet over manglende støtte

– Det er dårlig at de ikke holder ord, mener Ingvar Riseng (75).

Han er styreleder i Åsen borettslag i Tønsberg.

I Granavolden-plattformen lovet regjeringen å hjelpe borettslag og sameier som investerte i ladepunkt og ladestasjoner for elbiler.

Styreleder Ingvar Riseng i Åsen borettslag i Tønsberg etterlyser støtten regjeringspartiene lovte. Foto: Mildrid Karoline Riseng / privat

«Regjeringen vil gi økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag», sto det.

Riseng var gledelig overrasket:

– Jeg satte min lit til at dette ville bli en realitet, men det har det jo ikke blitt, sier Riseng.

Ville dempet konflikter

Hvis du har rett til å parkere bilen din i et borettslag eller sameie, så har du også rett til å få ladet den der. Det gjorde en lovendring klart fra nyttår. Målet var å gjøre enklere å få ladet elbilen der folk bor.

Mange borettslag og sameier har nemlig ikke etablert mange nok ladeplasser i takt med at stadig flere skaffer seg elbil. NRK har tidligere fortalt om Christina og samboeren som til slutt måtte levere inn elbilen og kjøpe en bensinbil i stedet.

– Et bidrag ville dempet mange elbil-konflikter, mener kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i Norges Automobil-Forbund (NAF).

– Når det har kommet en rett til lading, bør det følges opp med en støtteordning til borettslag og sameier som sliter med å ha råd til det, mener NAFs Nils Sødal. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Betalte selv

Åsen borettslag i Tønsberg valgte til slutt å fornye strømnettet og montere ladepunkter til alle de 36 parkeringsplassene helt for egen regning. Ifølge Riseng kostet det nærmere 700.000 kroner. De skulle gjerne hatt litt offentlig støtte.

– Vi har mange høl å putte pengene i, sier Riseng.

Han er skuffa over at regjeringspartiene ikke har holdt ord.

– Det er dårlig gjort å trekke dette fram på pressekonferanser, som de er så glade i, og så ikke gjennomføre det. Jeg blir sur, sier Ingvar Riseng.

Innrømmer: Ikke innfridd

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) innrømmer at løftet regjeringspartiene ga i Granavolden-plattformen ikke er innfridd, men sier det må skje gradvis.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). Foto: Vidar Ruud / NT

– Vi har sørget for at en har rett til å få etablert ladepunkt og at en får støtte til laderådgivere som bidrar. Men selve punktet om å gi direkte støtte til etableringen, har vi ennå ikke blitt ferdige med, sier Sveinung Rotevatn.

– En offentlig støtteordning vil hjelpe mange borettslag og sameier i gang, mener Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Ladeboks i fellesgarasje. Borettslaget betaler ofte for kostnadene ved å føre ledningsnettet fram hit, mens bileieren betaler boksen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Men de som kjører elbil sparer jo store beløp i drivstoffkostnader og avgifter. Hvorfor skal staten bruke skattepenger på å skaffe dem ladeplasser, kan de ikke betale selv?

– Det er ikke snakk om at staten skal betale alt. Men myndighetene kan gi et lite startbidrag sånn at borettslag og sameier kan bygge ut ladekapasiteten, sier Nils Sødal.

Kommunale støtteordninger

Elbiler utgjør over halvparten av nye biler som selges. Det skyldes blant annet at de kan brukes i kollektivfeltet. Foto: Lise Åserud / NTB/AP

Noen steder finnes det lokale støtteordninger for å etablere ladeplasser. Blant annet i Oslo, der kommunens klima- og energifond støtter etablering av ladeplasser i borettslag og sameier.

Ifølge Klimaetaten har fondet siden 2017 bidratt med 65 millioner kroner i støtte til ladeplasser for elbiler.

Tilskuddet er på 20 prosent av kostnadene for borettslag/sameier, oppad begrenset til 5000 kroner per ladepunkt og 1.000.000 kroner totalt per søker.

Flere steder har utbyggingen av ladeplasser skjedd stykkevis og delt.

– Men vi anbefaler at en mest mulig samlet utbygging for å få til best mulig løsninger, sier NAFs Nils Sødal.