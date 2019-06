Bruker sparepengene på ny migrenemedisin

Tobarnsmoren har hatt migrene siden hun var syv år. På barneskolen fikk hun beskjed om å hvile hodet på pulten. Det var først da hun begynte å kaste opp at læreren forstod hvor vondt det var.

Som voksen har hun hatt migreneanfall så ofte som 25-30 dager i måneden.

– Det kjennes ut som jeg blir stukket med kniv innenfra, sier Linda.

Hun har jobbet som pedagogisk leder i en barnehage, men de siste årene har hun vært både delvis og 100 prosent sykemeldt. Hun har brukt så mange ulike typer anfallsmedisiner at det har ført til hodepine utløst av medisinene.

Det var først i november i fjor at Linda fikk en helt ny hverdag. Hun prøvde sin første dose med Aimovig – en forebyggende migrenemedisin som kom på norske apotek måneden før.

Linda får flere fine dager sammen med barna Julian og Maya når hun bruker Aimovig. Foto: Privat

Etter at hun begynte å bruke medisinen er antall migreneanfall halvert, og hun har jobbet som vikarlærer siden januar.

Men den koster 5462 kr hver måned.

–Jeg hadde begynt å spare til pensjon, men da jeg fant ut at det finnes en medisin som øker livskvaliteten min, bruker jeg det jeg har, sier Linda.

Legemiddelverket har beregnet at kostnaden vil overstige den såkalte fullmaktgrensen. Det betyr at medisinen vil koste samfunnet over 100 millioner kroner i året, og må godkjennes av Stortinget.

Medisinen hemmer CGRP - det smerteførende proteinet som er med i migreneprosessen.

Den er beregnet for de som lider av kronisk migrene, som er når man har mer enn 15 dager med hodepine per måned, og minst 8 av dem er migrene.

Tall fra nasjonal kompetansetjeneste for hodepine viser at ca. 900 000 nordmenn lider av migrene. For mellom 10 000 og 25 000 av disse er den kronisk.

Lang prosess mot blå resept

For å kunne forskrive et nytt legemiddel på blå resept, må det gjennomføres en metodevurdering. Det var forventet at Aimovig skulle komme på blå resept i mai, men Legemiddelverket behandler fortsatt saken.

Aimovig kom på norske apotek 1. oktober i fjor. Foto: Scanpix Foto: HANDOUT / Reuters

Hallstein Husbyn er enhetsleder i Legemiddelverket. Han skriver i en e-post til NRK at de har stor forståelse for at migrenepasienter venter på svar i denne saken, og at den dessverre har tatt lenger tid å behandle enn fristen på 180 dager.

– Vi har gjort en grundig vurdering av det kliniske dokumentasjonsgrunnlaget, og er i ferd med å ferdigstille rapporten der vi har vurdert hvilke pasientgrupper som oppfyller prioriteringskriteriene, og hvilke krav som skal stilles til forskrivning av Aimovig.

De sender rapporten til Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av juni.

Hadde håpet på en mellomløsning

Anne Christine Poole er fagansvarlig lege ved Volvat Hodepinesenter og initiativtaker til pasientforeningen Hodepine Norge. Hun har også vært studieleder for utprøving av Aimovig i Norge de siste 5 år.

– De har kjent på livet, og ser nå hvordan det er å leve et normalt liv. Men så blir det tatt fra dem igjen fordi de ikke har råd til å betale 5462 kr hver fjerde uke, sier hun.

Migreneekspert Anne Christine Poole ser hvordan pasienter får et nytt og bedre liv med Aimovig. Foto: Semway

Poole hadde håpet på en mellomløsning, hvor de pasientene som er hardest rammet vil få den nå, innenfor fullmaktgrensen, i påvente av at dette skal opp i Stortinget.

– Dette er en revolusjon. Jeg tror ikke migrene vil være det samme om ti år som det er i dag, for da kan vi ha behandlet en stor del av befolkningen.

Hun sier at Aimovig ikke vil fjerne sykdommen, men kan gi betydelig færre anfall og en bedre livskvalitet for mange.

Behandler saken først i desember

På spørsmål om hvor lang tid behandlingen av denne saken kommer til å ta, skriver Helse- og omsorgsdepartementet følgende svar i en e-post til NRK:

– Dette vil følge ordinær prosess for statsbudsjettet. Første aktuelle budsjett vil være 2020. Det betyr at Regjeringen eventuelt vil fremme forslag i budsjettproposisjonen i oktober og at Stortinget behandler den i desember.

Linda er bekymret for hvordan det skal gå hvis hun må slutte på medisinen igjen. Foto: Privat.

Linda ser mørkt på hvordan det vil bli når hun ikke lenger kan ta seg råd til medisinen.

– Det må være forferdelig å gå tilbake til slik det var før når jeg vet hvor mye bedre jeg fungerer nå, sier hun.

Hun er ikke alene om disse tankene. «Aksjonsgruppa for Aimovig på blåresept» på Facebook har fått over 1000 medlemmer på få dager, og de jobber for å få en fortgang i saken.