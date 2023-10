Bruker 20.000 kroner i året på briller til barna: Sjokkert over kutt i brillestøtten

– Neeeeiiii, hit da!

Leken går på Gjøvik. Noah (3) og Benjamin (9) vil ha tak i samme ball. Uten briller ville de noen ganger hatt problemer med å ta imot eller sparke den. De sjeler. De har også skjeve hornhinner. Også broren Elias Nathaniel (17) trenger briller.

– Vi har årlige utgifter til briller på ca. 20.000 kroner til gutta, akkurat nå er støtten 0 kroner. Det føles vanskelig rett og slett, sier faren Thomas Lunde Paulsen.

Familier strever

Mange familier er nå oppgitt over brillestøtten. De mener den er vanskelig å forstå siden det er tre ulike ordninger. Og vanskelig å få. I flere grupper på Facebook og andre steder er frustrasjonen stor.

I forslaget til statsbudsjett for neste år blir det beregnet 80 millioner til brillestøtte. Den skulle egentlig være om lag 220 millioner.

– Det er sjokkerende. Jeg er forundra over at det går den veien, det burde jo gått andre veien, sier Lunde Paulsen til NRK.

Vil ikke betale

I tillegg kommer en kamp med Nav om hvordan pengene skal utbetales. Familien har i fire år fått støtte til brilleabonnement. En ordning der familien i prinsippet leier brillene av optikerkjeden og får nye når de må byttes.

– Vi og mange andre har brilleabonnement for barna. Det gir en billigere og smart løsning med aktive barn der briller og glass fort blir ødelagt. Ofte går det tre brillepar til hver i året, også fordi synet endres. De kan bli erstattet innenfor abonnementet. Men nå får vi ikke lenger støtte fra Nav til brilleabonnement, sier Lunde Paulsen.

Han forteller at det ville vært dyrere å søke støtte til hvert enkelt brillepar – enn å betale for abonnementet de har i dag.

– Støtten kom ikke og da måtte jeg ringe Nav og høre. De sa at støtte til brilleabonnement hadde blitt stoppet og at den var til politisk behandling, fortsetter han.

Bildene med og uten briller er laget i samråd med familien for å gi et inntrykk av synet til barna. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Brillestøtte Ekspander/minimer faktaboks Barn under 18 år som trenger briller, kan få tilskudd til briller av Nav. Tilskuddet gis etter faste satser basert på brillens styrke. Tilskuddet trekkes fra regningen hos optiker når brillen skal betales. Mange med moderat nedsatt syn får sats 1 - 770 kroner i året. Du kan bare få støtte til ett brillepar i året. Det er tre ordninger for barn som trenger briller: Genrell brillestøtte Briller til behandling eller forebygging av amblyopi Briller og kontaktlinser for synshemmede Kilde: Nav

Ikke avtalen

Brillestøtten har en humpete politisk historie. Ordningen fikk et kutt under Erna Solberg. De rødgrønne – også nåværende statsminister Jonas Gahr Støre – markerte seg på at støtten måtte økes.

I budsjettforliket i fjor fikk SV inn at den skulle økes til rundt 220 millioner kroner. Nå hevder SV at Ap/Sp-regjeringen har brutt avtalen.

– Det ligger an til at det utbetales under halvparten av de 220 millionene fordi kriteriene er satt for strengt. Det var ikke dette vi ble enige om, sier SVs Freddy André Øvstegård, leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Bildene med og uten briller er laget i samråd med familien for å gi et inntrykk av synet til barna. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

– Folk må søke

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna er ansvarlig for Nav og brillestøtten.

– Støtten er ikke redusert, den står ved lag og alle som søker kommer til å få støtte. Dette er en ordning som ikke går tom, så det tallet som står i statsbudsjettet er egentlig helt uinteressant. Jeg håper egentlig at flere søker, slik at folk som trenger den, får støtten, sier Brenna til NRK.

Men SV er ikke enig og mener Brenna ikke har skjønt problemet.

– Regjeringen har gjort for vanskelig å søke og satt satsene for lavt. De kunne satt ned for eksempel egenandelen, sier Øvstegård.

Han mener i tillegg at brilleabonnement må vurderes for støtte.

Regjeringen i gang med evaluering

Brenna sier dette om brilleabonnementene.

– Det er riktig at brillestøtten ikke dekker abonnement. Abonnementer innebærer at man leier briller fra en optikerforretning, og dette dekker ofte synsundersøkelse, forsikring og andre utgifter enn selve brillen.

Hun åpner likevel for at abonnement kan bli dekket etter en evaluering.

– Nå er vi i gang med evaluering av de tre ordningene, som også innebærer hvordan brillestøtten kan bli bedre. Om det kommer frem et behov for justeringer, vil vi selvsagt vurdere å gjøre det. Spørsmålet om abonnement er naturlig å se på, sier Brenna til NRK.

En svart strek

På Gjøvik leser Benjamin (9) i en bok.

– Hva ser du av teksten i boka uten brillene på?

– Bare en sånn svart strek bortover, sier Benjamin.

Faren håper på en avklaring. Departementet til Tonje Brenna opplyser til NRK at evalueringen av brillestøtten «skal være klar før sommeren 2024».

– Vi prioriterer hardt og kommer oss gjennom dette akkurat nå. Men jeg synes synd på dem som for eksempel er aleneforsørger og skal betale for briller til flere barn, sier Thomas Lunde Paulsen.