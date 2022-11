Brøt seg inn og stjal sko hos voldsoffer

Før aktoratet fortsatte sin utspørring i tingretten, ba 52-åringen om å få ordet.

Han startet med å si at utspørringen dagen i forveien hadde vært slitsom, og at han var sliten i dag.

Uoppfordret ville be om unnskyldning for tidligere hendelser bl.a. en blottersak på slutten av 1980-tallet.

– Jeg vet det har skjedd, men jeg har ikke minner om det i dag. Det har blitt visket mer og mer vekk. Jeg er fryktelig lei meg for det, og det er flaut. Jeg beklager det, sier tiltalte.

Etter en time med utspørring måtte tiltalte be om en pause. Etter ytterligere en time med brøt han ut i tårer.

– Jeg har sett på meg selv som en freak. Det er tøft å se tilbake på. Jeg er overhodet ikke stolt av det, sier 52-åringen og ber om en ny pause.

AKTOR: Thale Thomseth spør tiltalte ut om voldssaker han er dømt for tidligere. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Statsadvokat Thale Thomseth gikk kronologisk gjennom de gamle straffesakene til tiltalte.

Etter flere sedelighetssaker ble han lagt inn til psykiatrisk observasjon. Dette endte med at han overfalt psykologen sin og kvelte henne med en snor.

Aktor spør om hva som ville skjedd dersom snoren ikke røk under kvelningen.

– Hun kunne jo blitt kvalt. Men jeg hadde ingen intensjoner om å kvele henne, sier han.

Angrep kvinne med sykkelpumpe

Under den første dagen med utspørring ble tiltalte stilt en rekke spørsmål om oppveksten på Karmøy og om at han ofte var sjåfør for tenåringsjenter i nærområdet.

Under utspørringen torsdag ville aktor Thale Thomseth grave mer i de gamle voldssakene tiltalte er dømt for.

Da tiltalte var 15 år gammel angrep han en kvinne med en sykkelpumpe.

Han sier at han egentlig ville hevne seg på en 14 år gammel jente som hadde plaget ham, men at han angrep feil person.

– Dessverre var det en helt uskyldig dame det gikk ut over, sier tiltalte.

– Husker du hva du gjorde?

– Jeg slo henne med ei sykkelpumpe, sier 52-åringen.

I retten sier han at motivasjonen for angrepet var hevn, mens da han ble avhørt etter pågripelsen i september i fjor svarte at motivet var ensomhet, påpeker aktor.

– Jeg har hatt en greie med damesko og kvinneklær i mange år. Det har vært vanskelig for meg og det har skapt vansker for meg, sier han.

Stjal sko fra voldsoffer

52-åringen var kledd i svart og svarte rolig på spørsmål fra aktor under utspørringen. Aktor fortsatte med å gå igjennom de tidligere vold- og sedelighetssakene mot ham.

To år etter voldshendelsen mot kvinnen, brøt han seg inn i huset hennes ikledd dameklær.

– Jeg steg inn i et åpent soveromsvindu og stjal et skinnskjørt og et par pumps, sier tiltalte.

– Det var samme kvinne som du hadde overfalt to år tidligere?

– Jeg vet det i dag, og har blitt gjort oppmerksom på det. Om jeg visste i forkant. Jeg har blitt påvirket av dokumentene i saken og hva som stemmer, sier tiltalte.

Han sier at han gikk rundt i huset hennes og lusket, men at det er vanskelig å snakke om dette i dag.

Tiltalte sier det er flaut at han er interessert i damesko, og at dette har forårsaket mye problemer for ham.

Aktor leser opp fra enda et avhør der tiltalte på 90-tallet har forklart at han fikk seksuelle lyster av å se på damesko i et hus, og at han onanerte mens han så på dem.

– Hva er årsaken til at du dro til det samme huset?

– Det er vel fordi jeg har sett sko som jeg synes er fine, svarer tiltalte.

– Var bekymret

Aktor leser også en dom fra 15. mars 1991. Tiltalte hadde vært hos naboen, en kvinne, og onanert på klær.

Tiltalte sier han er fryktelig flau og lei seg over denne hendelsen og beklager sterkt.

– Det er ikke noe jeg får gjort noe med, sier han

Aktor leser opp et brev fra kommunelegen i Karmøy fra 1988, der han ber om time for avvikende seksuell atferd etter at han har stjålet dameklær og sko og kastet det på sjøen.

– Det som skremmer meg mest med han, er at han ikke kan innse at han har gjort noe galt. Han ser forbauset på meg, står det i rapporten fra kommunelegen.

Overfaller psykologen sin

I 1990 ble han lagt inn til psykiatrisk observasjon. Her gikk han til behandling hos en psykolog som han senere oppsøkte hjemme, etter behandlingen.

Aktor spør tiltalte om hva som skjedde da han oppsøkte psykologen sin.

– Under dongeribuksa hadde jeg skjørt og strømper. Så trakk jeg av meg buksa og satt med ned og begynte å fikle med meg selv, sier tiltalte.

Han stopper flere ganger i forklaringen, og sier det er tøft og flaut å snakke om.

Han forteller at han er på soverommet hennes og forteller at psykologen dukket opp i døråpningen, at hun snur seg, lukker døren og går ut i stuen.

Den tiltalte sier han får panikk og tar ut en snor i en joggebukse som ligger på soveromsgulvet.

Han forteller at han tar snoren rundt halsen hennes, at hun slår ham i ansiktet og at snoren ryker.

Psykologen anmeldte forholdet og tiltalte ble dømt til sikring og fengselsstraff i 1991.

– Jeg hadde ikke til hensikt å drepe. Kun å skremme, sier han.

Fire dager etter drapet på Birgitte Tengs tipser psykologen politiet om tiltalte og forteller om episoden fem år tidligere.

Vil vite mer om blotting

Etter overfallet mot psykologen ble tiltalte dømt for telefonsjikane og blotting.

I retten ville aktor vite hvorfor han blottet seg.

52-åringen forklarer at han gjorde det fordi han var ensom, men at han ikke ble seksuelt opphisset av det. Det var for spenningens skyld, forklarer han.

– I dag vet jeg at det ikke hjelper noen ting. Det var utrolig dumt å gjøre. Jeg er lei meg og beklager på det sterkeste.

Han sier at de han blottet seg for var jenter og kvinner fra 16-årsalderen og oppover.

Det var ikke noe spesielt med måten de var kledd på, sier han.

– Mange har ledd, noen har skvettet og gått videre. Noen stoppet opp. En dame ba meg stikke av, så stakk jeg av, sier han.

I retten i dag hevdet han at en av kvinnene han blottet seg for senere den samme dagen sto langs veien og haiket. Han plukket henne opp og kjørte henne hjem, sier han.

Aktor spør om episoder der tiltalte har brutt seg inn hos folk og stjålet dameklær og sko på begynnelsen av 2000-tallet.

– Skulle ønske noen tok tak

I 2001 ble han dømt til fengsel for ni grove og to simple tyverier blant annet dameklær- og sko.

I 2005 ble han dømt til fengsel for blant annet to innbrudd hos kvinner i Stavanger i 2003 og 2004.

Tiltalte forteller at politiet tok en skikkelig alvorsprat med ham i på denne tiden og fikk ham til å forstå hvor skremmende det kunne oppleves.

– Jeg er veldig ydmyk og takknemlig for den samtalen de hadde med meg. Det var en skikkelig vekker, sier han.

Han sier at tingene han gjorde må ha vært skremmende for de fornærmede.

– Det må ha vært veldig skremmende for dem, sier han.

Han sier at han at følte lokalt politi på Karmøy og i Haugesund bagatelliserte forholdene, men at det til slutt gikk opp for ham hva han hadde gjort, etter en prat med Stavanger-politiet

– Jeg skulle ønske at noen hadde tatt tak i det mye tidligere, sier han og bryter sammen.