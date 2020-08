Brodtkorb før Tangen-høringen: – Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert

Klokken 12 i dag er det åpen høring i Stortinget hvor sentralbanksjef Øystein Olsen må svare for seg om ansettelsesprosessen av Nicolai Tangen som ny oljefondsjef. Også representantskapets leder, Julie Brodtkorb, er kalt inn til høringen og skal svare på spørsmål fra finanskomiteen.

Representantskapet, som er Norges Banks kontrollorgan, har gransket prosessen og brukt uvanlige sterke ord om ansettelsesprosessen av Tangen.

I juni valgte representantskapet å sende et brev til Stortinget med en rekke kritiske bemerkninger. Representantskapet mener avtalen som er inngått med Nicolai Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte i Norges Bank. I tillegg ber de om egne kontrollrutiner for Tangen.

Hvordan man skal sikre seg mot mulige interessekonflikter mellom Nicolai Tangens private investeringer og formue og oljefondet har vært en av de sentrale problemstillingene.

I tillegg har representantskapet kritisert at Tangen ikke sto oppført på offentlig søkerliste. At han har plasseringer i skatteparadis er også noe som har skapt kritikk.

– Risikoen for interessekonflikter ikke eliminert

I slutten av juni la Norges Bank frem avtaleverket som skal sikre tilstrekkelig avstand mellom Tangen og oljefondet og AKO Capital.

Det ble først sagt at Tangen ville bryte alle bånd med hedgefond-selskapet AKO Capital, men da ansettelsesavtalen ble offentliggjort i mai ble det klart at han beholder en betydelig eierandel av selskapet sitt.

Tangen vil imidlertid gå ut av alle verv og roller, og vil ikke ha innflytelse på AKOs investeringer. Samtidig har han inngått en avtalte med Gabler Investments som skal forvalte formuen, hvor han selv ikke skal vite hva han er investert i.

Da avtalen ble lagt fram uttalte Tangen at den sikrer at det ikke vil være noen kommunikasjon mellom han og AKO.

Avtaleverket viser at det er gjort en rekke tiltak for å hindre at informasjon om formue og investeringer i AKO-gruppen og fondene skal nå Tangen mens han er oljefondsjef.

Representantskapets leder, Julie Brodtkorb, er imidlertid klar på at avtaleverket ikke sikrer nok avstand.

– Risikoen for interessekonflikter er ikke eliminert, skriver hun i en e-post til NRK.

Også NHH-professor Guttorm Schjelderup er kritisk til avtaleverket som er lagt frem.

– Brevet til representantskapet er et sterkt signal om hovedstyret ikke har fått i havn et avtaleverk som er håndterbart og som dermed avskjærer mulige interessekonflikter, sier han.

Norges Bank viser til at sentralbanksjefen vil svare på spørsmål som vil bli reist fra finanskomiteen, og ønsker ikke å kommentere saken i forkant.

Mener interessekonfliktene er løst

I et brev til representantskapet som ble sendt etter at Norges Bank i juni gjorde endringer i sitt etiske regelverk, skriver Norges Banks hovedstyre at de anser de potensielle interessekonfliktene som Tangens eierinteresser og investeringer utgjør som håndtert gjennom arbeidsavtalen.

I tillegg mener hovedstyret at kravene som er stilt i arbeidsavtalen og avtaleverket, som skal være gjennomført når han starter i stillingen som ny oljefondsjef 1. september, vil eliminere risikoen for interessekonflikter.

«Hovedstyrets oppfatning er at risikoen for at Nicolai Tangens eierinteresser skal komme i konflikt med de interessene han skal ivareta som leder av NBIM for alle praktiske formål er eliminert», står det i brevet.

Brodtkorb viser til at Norges Bank i et brev fra mai har lagt seg på en linje om å «demme opp for» risiko.

– Vår forutsetning var og er at risikoen for interessekonflikter elimineres. Tiltakene tilfredsstiller ikke denne forutsetningen, sier hun.

Ekspertene uenige

I brevet til Stortinget etterlyser representantskapet full åpenhet om de personlige eierforholdene til Tangen mens han er oljefondsjef.

Norges Bank har i et brev fra representantskapet blitt bedt om å skaffe full oversikt over alle medinvestorene til AKO fondene. Til dette har hovedstyret i Norges Bank svart at er konfidensiell informasjon som de ikke kan få tilgang til.

I brevet til Stortinget skriver representantskapet også at forvalter og medlemmer av Tangens veldedige fond, AKO Foundation er «å betrakte som nærstående til Tangen, og kan anse seg som forpliktet til å ivareta Tangens interesser».

Ekspertene har vært uenige om avtaleverket og ansettelsesavtalen sikrer tilstrekkelig nok avstand. NHH- professor Karin Thorburn mener at avtalen som er er lagt frem følger disse problemstillingene opp.

– Fra et rent prinsipielt standpunkt, mener jeg det sikrer nok avstand. Interessekonflikter blir vi aldri helt kvitt dessverre, da må man prøve å løse dem med de prinsipper som gjør at man føler det bli nok avstand til konfliktene, nok styrings- og kontrollmekanismer.

Økonom og jurist Gøril Bjerkan i Bjerkan Analyse mener imidlertid spørsmålet om interessekonflikter burde vært avklart før Tangens ansettelse, og at banken burde gjort en rettslig vurdering om Tangen kom til å være habil i sitt virke som oljefondsjef etter forvaltningslovens habilitetsregler.

– Det burde ha vært gjort før han var ansatt. Det at de ikke har gjort det er et ganske alvorlig brudd gitt beslutningens viktighet.

– Jeg tenker at tilliten og omdømmetapet har allerede skjedd. For å minimere tillitstapet så bør Stortinget rydde opp i dette. Se på hvilket rettslig grunnlag som styrer banken, og er grunnlaget for bankens drift, og i hvilken grad ansettelsen av Tangen har fulgt dette og eventuelt er i strid med dette rettslige grunnlaget.