Britisk parlamentsmedlem knivstukket

En mann skal ha gått til angrep på det britiske parlamentsmedlemmet David Amess da han besøkte valgkretsen sin fredag ettermiddag.

Ifølge Sky News befant Amess seg i Belfairs metodistkirke i Leigh-on-Sea, Essex for å møte velgere da en mann skal ha gått opp til ham og knivstukket ham flere ganger.

Politiet i Essex skriver på Twitter at en mann er pågrepet etter en hendelse i Leigh-on-Sea.

De opplyser at de fikk melding om knivstikking like etter klokken 13.05 norsk tid, og at en mann ble pågrepet kort tid etter.

Det letes ikke etter flere personer etter hendelsen.

– Vi kommer med mer informasjon når vi har det, skriver politiet.

Tilstand ukjent

69 år gamle Amess skal ha fått behandling for skadene på stedet. Tilstanden hans er foreløpig ukjent.

En lokal kilde fra Det konservative partiet sier til Sky News at en luftambulanse har ankommet.

Området der angrepet skjedde er stengt av.

David Amess er medlem av Det konservative partiet i Storbritannia. Han representerer valgdistriktet Southend West i Essex i det britiske Parlamentet, der han har sittet siden 1997.