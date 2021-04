Brexit-overraskelse: Toll på elbiler med norsk batteri

Billig strøm, kjølige forhold og lett tilgang på vann får batteriprodusenter til å se mot Norge. Kommuner over hele landet kjemper om å bli lekre for batteriprodusenter som vil bygge gigantfabrikker.

Batteriene skal blant annet mette et voksende marked for elbiler, hvor tyske bilprodusenter kan bli viktige bestillere av batteriene.

Men nå har NHO-bedrifter oppdaget en ulempe med brexitavtalen mellom EU og Storbritannia: Elbiler som selges i EU-land og Storbritannia med norske batterier vil bli rammet av en tollsats på 10 prosent fra 2027.

Handelen med elbiler er ellers tollfri mellom EU og Storbritannia. NHO frykter ulempen til Norge skremmer vekk produsentene fra å bygge fabrikker i Norge.

– I verste fall kan konsekvensen være at vi ikke får etableringene som er planlagt. Da kan tusenvis av arbeidsplasser stå i fare. Så håper vi å få løst det, men vi må potensielt si at dette kan være veldig vanskelig og arbeidsplasser kan stå i fare, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK.

NHO-sjef Ole Erik Almlid. Foto: Terje Pedersen

NHO: 20.000 arbeidsplasser

NHO har anslått at den norske batterisatsingen kan skape verdier for 90 milliarder i 2030. Det er snakk om 20.000 arbeidsplasser, ifølge et bredt anslag.

– De første etableringen vil også utgjøre noen tusen arbeidsplasser. Vi skal være forsiktig med å si at de blir borte, sier Almlid.

For Almlid har et håp. Nøkkelen til å løse tollproblemet er i hendene til EU og Storbritannia. Brexit-avtalen må endres.

– Min beskjed er at regjeringen må jobbe på toppnivå med press mot EU og Storbritannia for å få løst dette, sier han.

Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen kom i mål med Brexit-avtalen 30. desember 2020. Nå må den endres, hvis Norge skal få slippe tollproblemer med norske batterier. Foto: Olivier Hoslet / AP

Regjeringen fant det ikke ut

Det er uklart når tollen ble oppdaget. Brexit-avtalen var klar før nyttår. Almlid forteller at bedriftene som jobber med batteri oppdaget at dette kan bli et problem for bilindustrien i Tyskland.

Regjeringen ble varslet fra ulike hold, og var onsdag i møte med batteribedrifter. Næringsminister Iselin Nybø (V) er enig med Almlid i at tollen kan få store konsekvenser for norsk batteriproduksjon.

– Det er høyst reelt at det blir enklere og billigere å velge batterier fra andre land enn Norge. Det er derfor vi nå er så opptatt av å ta tak i denne saken og jobbe inn mot de kanalene vi har for å finne en løsning, sier hun til NRK.

– Burde ikke regjeringen ha lest det som står med liten skrift bedre på et tidligere tidspunkt?

– Norge har ikke vært en del av disse forhandlingene. Dette er en avtale som er inngått mellom Storbritannia og EU, sier Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø (V).

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) viser til at Norge ikke har vært en del av avtalen på over 1700 sider som var ferdig før nyttår, og har heller ikke oppdaget tollen i etterkant.

– Dette er en informasjon som har kommet litt gradvis fram etterhvert som konsekvensen har blitt tydeligere, sier hun til NRK.

Norge prøver å få endret brexitavtalen

Regjeringen har innledet kontakt på embetsnivå i Storbritannia og med EU-kommisjonen. Eriksen Søreide anslår at regjeringen trenger iallfall uker og måneder for å finne en løsning.

– Det er rett og slett fordi at hvis Storbritannia og EU skal endre posisjoner, kan det bety at det må endre andre deler av avtalen, og det vil ta tid, sier Eriksen Søreide.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Annika Byrde / Annika Byrde

Et viktig argument fra norsk hold er at tollen er i strid med intensjonen i EØS-avtalen. I tillegg er regjeringen opptatt av å fortelle at Norge kan bruke batteriproduksjon til å hjelpe den grønne omstillingen.

– Har du tro på at dette lar seg løse?

– Vi jobber på med argumentene vi har, sier Eriksen Søreide.

VENTER PÅ BATTERIFABRIKK: Bildet viser forslaget til hvordan en batterifabrikk skal bli i Steinkjer i Trøndelag. Over hele landet håper kommuner på et industrieventyr som brexitavtalen kan bremse. Illustrasjon: SIGN Arkitektur

Skattepenger investert

Skattepenger har allerede gått til å satse på batterinæringen. Håpet er å bygge opp hjørnesteinsbedrifter lokalt, og gi et ekstra eksportbein til Norge som ellers er avhengig av olje og gass, fisk og prosessindustri.

Støtten har gått gjennom Innovasjon Norge. Blant annet til Freyrs litiumbatteri-prosjekt i Mo i Rana. Freyr skal investere 20 milliarder i fabrikken som skal produsere batterier til elbiler.

Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli. Foto: Heidi Widerøe

– Vi bruker låne- og tilskuddsmidler for å bygge opp batteriproduksjon. Dette er noe det offentlige har investert i, fordi den globale etterspørselen øker og forutsetningene i Norge er veldig gode, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.