Brev med ukjent pulver åpnet i departement

Bombegruppa er på plass i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Akersgata i Oslo for å undersøke og sikre brevet. Grunnen til at bombegruppa ble tilkalt er fordi de har det nødvendige beskyttelsesutstyret for å håndtere denne typen ukjente objekter.

– Tre ansatte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo er tatt hånd om av helsepersonell etter at de åpna en konvolutt med et ukjent, hvitt pulver, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth.

Brevet ble åpnet i postfordelingen i departementet. Engeseth understreker at de ansatte i departementet har håndtert det ukjente brevet godt og i henhold til alle rutiner.

– Personene kjenner seg forøvrig helt fine, sier han.