Brenna: – Målet er at ukrainske elevar går i norsk skule og følgjer vårt opplegg

– Målet er at dei blir ein del av dei norske klassefellesskapa, slår ho fast.

Norsk skule står overfor ei stor utfordring. Det er berre vanskeleg å vite kor stor den blir.

Denne veka kom Utlendingsdirektoratet med eit nytt anslag. Det blir no planlagt for at det kan kome 60.000 flyktningar. Mange av dei er skuleelevar.

– Målet er at dei skal gå i norsk skule, følgje norske læreplanar og bli integrerte i norske klasserom, seier Brenna til NRK-programmet Politisk kvarter torsdag. Ho vil at skuletilboda skal kome raskt på plass.

Gir kommunane meir tid

Samtidig kom regjeringa denne veka med forslag til lovendring som aksepterer at skulekvardagen kanskje ikkje blir så ideell som Brenna helst vil.

Kommunane skal kunne la det gå tre månader før flyktningar får eit «fullverdig skuletilbod». I dag seier opplæringslova ein månad.

Kommunane får også lov til å samle ukrainske flyktningbarn i eigne undervisningsgrupper.

Brenna forklarar dette med at det kan kome så mange at det blir krevjande for kommunane å gje eit fullgodt tilbod.

– Når volumet blir så stort som det vi må planlegge for no, så har vi sendt på høyring eit forslag om å endre dagens regel som seier «så raskt som mogleg innan ein månad» til «så raskt som mogleg innan tre månader». Det handlar ikkje om at barn ikkje skal få eit tilbod i skulen, men om dette tilbodet skal vere «fullverdig» etter opplæringslova . For eksempel at ein kan bruke noko meir tid på å få på plass morsmålsopplæring.

– Så skulane kan gje eit litt dårlegare tilbod?

– Ja.

– Bør kommunane gje eit dårlegare skuletilbod då?

– Nei, men dei bør gje eit tilbod raskt. Tryggleik i kvardagen er avgjerande for dei barna som kjem frå Ukraina no. Om då dei siste elementa i eit fag ikkje er på plass før etter ei viss tid, så tenker eg at det viktigaste er at dei får eit tilbod.

Ukrainsk heimeskule

Den ukrainske ambassadøren til Noreg, Viacheslav Yatsiuk, har bede om at det blir tilrettelagt for at ukrainske barn kan følgje digital undervisning frå heimlandet.

AMBASSADØR: Viacheslav Yatsiuk er Ukrainas ambassadør til Noreg. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Brenna seier det er fint om ukrainske barn og unge vil følgje eit slikt tilbod, men at det ikkje kan kome i vegen for undervisninga ukrainske barn skal følgje i norsk skule.

– Det må vere frivillig, ikkje i staden for. Norsk skule skal følgje norske læreplanar.

Inn i norske klasserom

I tillegg til å gjere lovkrava til undervisninga noko slakkare, har regjeringa løyvd 50 millionar til å lage læremiddel på ukrainsk og russisk.

Men statsråden seier at ingen av tiltaka er meint å legge til rette for at det blir laga isolerte undervisningssituasjonar for ukrainarar.

– Eg vil at alle barn skal gå saman på norsk skule. Også ukrainske barn.

– Er oppfordringa di då at kommunane ikkje skal lage eigne undervisningsgrupper for dei ukrainske elevane?

– Oppfordringa til kommunane er å gjere dette på den måten dei gjer til vanleg. Nokre barn startar i innføringsklassar, andre startar direkte i norsk klasse. Dei vurderingane må ein gjere frå barn til barn. Men målet er ikkje eit eige opplegg for ukrainske barn og eit anna for resten.

BESØK: Statsminister Støre på Byskolen i Sandefjord tidlegare i veka der han møtte både norske og ukrainske barn. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Men lov med ukrainske grupper

I dagens regelverk er det krav om samtykke frå eleven eller foresatte dersom ein elev skal følgje eit innføringstilbod i eiga gruppe og ikkje følgje vanleg undervisning i norsk skule.

Trass i Brenna sine målsettingar, seier lovforslaget denne veka at kommunane ikkje treng å hente slikt samtykke no.

Med andre ord gjer regjeringa det lettare for kommunane å organisere eigne ukrainske elevgrupper sjølv om dette ikkje er kunnskapsministerens ideal. Elevane vil i ein slik situasjon ikkje ha rett til å velje å gå i norsk klasse, skriv Kunnskapsdepartementet i si pressemelding om lovforslaget.

– Tek du ikkje då bort det formelle kravet om at ein har rett til å bli integrert i den vanlege skulen?

– Dette handlar om volum. Viss ein kommune får ei mengd barn og kan ta imot dei i dei vanlege klassene eller i innføringsklasser, så er det bra. Men viss det kjem veldig mange ukrainske barn som skal ha skuletilbod raskt, så vil det kanskje vere behov for å samle ukrainske barn i ei klasse. Det er ei pragmatisk tilnærming til dette for at vi skal klare å få eit skuletilbod opp å stå.

– Men målet er at alle barna som kjem hit skal gå i den norske skulen og bli ein del av dei vanlege klassefellesskapa.