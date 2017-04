Brende om Nord-Korea: – Dette kan eksplodere

Situasjonen på Korea-halvøya er på sitt mest anspente på mange år. USA har sendt krigsskip til området, og Nord-Korea truer både amerikanerne og Sør-Korea med atomkrig.

– Dette er den alvorligste umiddelbare situasjonen vi står oppe i, men det er viktig at det nå ikke eskalerer ytterligere. Dette kan eksplodere hvis det ikke behandles med klokskap. Situasjonen i Pyongyang med den unge og uerfarne leder Kim Jong-un er meget uforutsigbar, sier Brende til NRK.

Regimet i Nord-Korea viste frem det som trolig er prototyper på flere nye raketter i Pyongyang lørdag, og ser ut til å være nær en sjette atomprøvesprengning.

– Det er meget foruroligende at Nord-Korea har utviklet atomvåpen. Hvis de greier å sette disse på missiler som kan nå langt, er det en trussel mot verdensfreden. Den økonomiske krisen i landet er meget stor, og den humanitære nøden er endeløs. Alle vil tape på en krig, sier Brende.

Kim Jong-un på lørdagens militærparade i Pyongyang. Foto: AP/NTB Scanpic

USAs president Donald Trump har truet med militær makt mot Nord-Korea, men foretrekker trolig en politisk løsning med Kinas hjelp.

– Nå må vi sette alle kluter til for å finne politiske og diplomatiske løsninger slik at dette ikke eskalerer ytterligere og blir en enda farligere situasjon. Vi må finne et forhandlingsbord som er interessant for denne unge lederen i Pyongyang, og som ender med at de avvikler sitt atomvåpenprogram. Nord-Korea kan ikke besitte atomvåpen, sier Brende.

Tidligere denne uka viste analayser av satellittbilder at forberedelsene til en ny atomprøvesprengning så ut til å nærme seg slutten. Mange fryktet derfor at Nord-Korea skulle markere Kim Il-sungs 105-årsdag med en prøvesprengning.