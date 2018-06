Breiviks klage på soningsforholdene avvist av Strasbourg: «Åpenbart grunnløs»

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg bekrefter avgjørelsen i en pressemelding torsdag formiddag.

– I sin avgjørelse i saken, som var fremmet under søkerens nye navn Fjotolf Hansen, som «Hansen vs. Norway», har Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, ved en komité bestående av tre dommere, kommet til at søknaden ikke er godkjent som gyldig. Avgjørelsen er endelig.

Videre heter det at utvalgets gjennomgang av saken ikke har avdekket noen brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), og at søknaden avvises for å være «åpenbart grunnløs».

Fakta om Anders Behring Breiviks sak mot Staten Ekspandér faktaboks Anders Behring Breivik ble i august 2012 dømt til 21 års forvaring med 10 års minstetid for terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet

22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept og et stort antall alvorlig såret.

1. juli 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

Rettssaken kom opp i Oslo tingrett 15. mars 2016 og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

20. april slo Oslo tingrett fast at soningsforholdene er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 3 om forbud mot umenneskelig eller nedverdigende behandling.

Staten ble frifunnet for brudd på artikkel 8 om respekten for privatliv.

Staten anket dommen. Anken gjelder både rettsanvendelsen og bevisvurdering.

Breivik anket frifinnelsen for brudd på artikkel 8.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett startet 10. januar i Skien fengsel, og i mars ble Staten frifunnet på alle punkter.

Breivik anket til Høyesterett, men ankeutvalget avviste 8. juni saken

21. juni ble det kjent at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avviser å behandle saken. (Kilde: NTB/NRK)

Delvis medhold i tingretten

Breiviks advokat Øystein Storrvik opplyser at han er i retten og ikke kan kommentere saken før i ettermiddag.

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik, som har skiftet navn til Fjotolf Hansen, tok livet av 77 personer i terrorangrepene i Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

Anders Behring Breiviks advokat Øystein Storrvik har omtalt behandlingen av Breiviks soningsforhold i lagmannsretten, der Breivik ikke fikk medhold, som «grundig og seriøs». Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I 2012 ble Breivik dømt til forvaring i 21 år for massemord, for å ha forårsaket en dødelig eksplosjon og terrorisme. I 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene.

Rettssaken kom opp i mars 2016, og ble av sikkerhetshensyn holdt i høysikkerhetsfengselet i Skien.

I tingretten fikk Breivik medhold i at soningsforholdene brøt med Den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel tre, om umenneskelig eller nedverdigende behandling. Staten ble frifunnet for brudd på artikkel åtte, som gjelder respekten for privatliv.

«Særere og særere»

Staten anket dommen til lagmannsretten. Breivik anket også frifinnelsen for brudd på punkt åtte. I januar 2017 ble saken behandlet i Borgarting lagmannsrett, som kom til at Staten måtte frifinnes på alle punkter.

I sin forklaring i ankesaken sa Breivik blant annet at soningsforholdene i fengselet har gjort ham «særere og særere». Breivik hevdet også at han har tatt skade som følge av isolasjonen i fengselet, og at dette har gjort ham mer radikal.

– Jeg er ikke litt skadet, jeg er veldig skadet, sa Breivik blant annet, og hevdet isolasjonskadene begynte allerede i den første fengslingsperioden ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Påstand om brudd på menneskerettigheter Ekspandér faktaboks Anders Behring Breivik mener soningsforholdene bryter med artikkel tre og artikkel åtte i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK): Artikkel 3: «Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».

«Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff». Artikkel 8: «1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter».

Kan anlegge nytt søksmål

Breivik ble senere overført til soning i høysikkerhetsfengselet i Skien, der han blant annet fikk tilgang på en egen besøksvenn. I ankesaken avviste ansatte ved Ila og Skien fengsel at de hadde sett tegn til isolasjonsskader.

Breivik er den fangen i Norge som er underlagt strengest sikkerhetsregime, og soner på avdeling med «særlig høyt sikkerhetsnivå».

I lagmannsrettens avgjørelse vises det blant annet til at det er en løpende risiko for vold både fra og mot Breivik. Retten kom også til at det er sterke samfunnsehsyn som tilsier at Breivik må hindres i å etablere høyreekstreme nettverk i og utenfor fengselet.

Breivik anket nederlaget i lagmannsretten til Høyesterett, der den ble avvist behandling av ankeutvalget. Dermed klaget Breivik inn den norske stat for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Staten fornøyd

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten sier Staten er fornøyd med bekreftelsen om at Norge ikke krenker Breiviks menneskerettigheter.

Advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Staten er fornøyd med resultatet Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har kommet fram til. Norge har fått endelig bekreftet at menneskerettighetene til Anders Behring Breivik ikke er krenket gjennom de soningsforholdene han er underlagt, sier Emberland til NTB.

Per januar 2017 hadde Breiviks søksmål kostet nesten 1,5 millioner kroner i samlede advokatutgifter. Massedrapsmannen har i dag et enormt erstatningskrav mot seg, og ingen muligheter til å betale advokatkrav eller saksomkostninger.

Breivik har også fått endelig avslag på søknaden om fri rettshjelp, og advokat Storrvik har uttalt at han ikke har noen annen kilde til inntekt enn om Breivik skulle vinne frem i retten.

Selv om Breiviks klagesak nå er avgjort i denne omgang, har Breivik anledning til å anlegge et nytt søksmål mot staten på et senere tidspunkt.

Leder av Støttegruppen etter 22. juli, Lisbeth Røyneland, sier til NTB at hun håper Strasbourg-avgjørelsen innebærer at samfunnet slipper å høre mer fra Breivik.

– Det er en lettelse at saken er avvist, og det er verdt å merke seg at den er så tvert avvist. Det betyr at saken aldri skulle ha vært reist i utgangspunktet, sier Røyneland.

