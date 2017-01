Breiviks besøksvenn fikk SMS før han vitnet

Besøksvennen har de siste tre årene hatt jevnlige samtaler med Breivik.

En gang i uken kommer han nå til Skien fengsel og snakker med Breivik bak en glassvegg i opptil halvannen time.

Besøksvennen var fredag innkalt som det siste vitnet i saken Breivik har anlagt mot staten. Regjeringsadvokaten ville vite hvorfor han har påtatt seg oppdraget med å treffe Breivik en gang i uken.

– Det er ikke en stilling jeg har søkt på, for å si det sånn. Det kom brått og uventet på meg at det dukket opp, sier han.

Han er likevel klar i begrunnelsen for hvorfor han sa ja da han ble spurt.

– Grunnen til at jeg har tatt på meg å være Breiviks besøksvenn, er et ønske om å forstå. 23. juli 2011 gjorde jeg som mange andre, jeg lastet ned manifestet og begynte å lese. Jeg hadde et sterkt ønske om å forstå hvem, hva og hvorfor. Så det er en grunn til at jeg har gjort dette. Et ønske om å forstå, sier mannen.

–​ Men jeg prøver også å se enklere på dette. Jeg fikk en SMS i morges, hvor det sto: «Alle trenger noen å snakke med». Jeg synes det forklarer dette godt. Breivik har krav på menneskelig kontakt. Noen må gjøre det, og jeg var den som ble spurt om det.

I begynnelsen hadde han samtaler med Breivik annenhver uke, men siden april 2016 har de møttes en gang i uken.

– Jeg prøver å gjøre situasjonen litt bedre for landets kanskje mest forhatte person, sa besøksvennen, før han la til:

– Det høres kanskje litt svulstig ut, for jeg har jo en egeninteresse i det også. Min egeninteresse er at dette er faglig utfordrende på en rekke felt for meg, og det er på sin måte interessant. Det gir meg et innblikk i en verden som er annerledes enn min.

Dro til Breivik-møte fra Sundvolden

Besøksvennen fortalte videre at første gangen han møtte Breivik, i februar 2014, dro han til fengselet rett fra et seminar på Sundvolden hotell, stedet som ble et samlingspunkt for livredde AUF-ere og deres pårørende etter massedrapene på Utøya 22. juli 2011.

– Jeg tok med meg en penn fra hotellet, som det sto hotellets navn på, fortalte besøksvennen.

Siden har han alltid hatt pennen med seg for å minne om terrorangrepet.

Besøksvennen får betalt for sine oppdragene. Han er 48 år, prest og offiser i Heimevernet.

Han fortalte at han var stresset og nervøs første gang han skulle møte Breivik for første gang, og at noen ga ham et oppmuntrende klapp på skulderen.

– Breivik fremsto høflig, interessert og nysgjerrig. Praten gikk fort lett, og tiden gikk fort, sa besøksvennen.

– Vi snakker om Utøya og 22. juli

Siden er det blitt nær 90 møter mellom dem i fengselet, opplyste han.

– Jeg har ikke restriksjoner på hva jeg kan snakke med ham om, eller restriksjoner om å snakke om meg selv og være personlig. Tvert imot, det er et verktøy, det også, sa han.

– Det er veldig lite small talk. Vi er raskt på store temaer, og vi pleier ikke å gå tomme for temaer. Vi snakker også om nyheter, om utviklingen i Europa og verden, om Utøya og 22. juli, fortalte han og sa også at Breivik fremstår helt uberørt når han snakker om 22. juli.

Besøksvennen sa han selv er opptatt av å forstå radikalisering.

– Jeg er opptatt av hvordan møtet med de tekstene som radikaliserer mennesker, er. Jeg har lest de tekstene som radikaliserte bin Laden, jeg har sett de filmene som radikaliserte en gutt til å dra til IS i Syria, og jeg leser høyreekstreme blogger. Jeg er opptatt av å forsøke å forstå.

Han understreket at han ofte gir Breivik motstand og korrigeringer.

– Jeg tror på motforestillinger og på friksjon. Jeg har sjelden gitt og fått så store motforestillinger som nå, sa han.

Det står i sterk kontrast til det Breivik selv hevdet da han forklarte seg i går. Da sa massedrapsmannen at han måtte innrømme at han var blitt mer radikal, og at han mente det var et resultat av at han var skadet av isolasjonen i fengselet.

– Jeg har vært helt isolert, jeg er ikke blitt korrigert en eneste gang. Jeg har sittet i den cellen 23 timer i døgnet ute noen korreksjoner. Jeg er blitt særere og særere og mer radikal som en direkte konsekvens av det, påsto Breivik.

Møtes med glassvegg: – Ikke noe problem

Det var et poeng i Breiviks advokat Øystein Storrviks innledning at besøksvennen er ansatt av staten, og at Breivik derfor ikke kan bygge relasjoner med ham.

– Hovedpoenget for vår sak er at han har ingen mulighet for å møte personer som han kan ha dialog med uten at det blir speilet i rapporter. Alt er 100 prosent overvåket, sa Storrvik.

Han mener også det er problematisk at Breivik og besøksvennen møtes med en glassvegg mellom dem.

Det avviste besøksvennen selv.

– Det kan kanskje virke unormalt, men man blir fort vant til den. Glassveggen er ikke noe problem, jeg tror ikke vi hadde kommet nærmere uten den. Jeg opplever kontakten som god kommunikasjon om viktige temaer, der vi vinner ny mark og gradvis kan åpne opp for mer og mer ekte kommunikasjon og relasjon.