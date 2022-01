Breivik kom til retten med naziplakater

Tirsdag klokken 10.00 startet rettssaken der Telemark tingrett skal behandle Anders Behring Breiviks ønske om prøveløslatelse.

Spørsmålet retten må ta stilling til er om mannen som drepte 77 mennesker 22. juli 2011, fortsatt er så farlig at samfunnet trenger ekstra beskyttelse mot ham.

Da Breivik ankom rettssalen, viste han fram en plakat med teksten «Stop your genocide against our white nation».

Han viste fram flere nazihilsenene, også direkte rettet mot dommeren.

Rettssaken holdes i gymsalen i Telemark fengsel.

Viste fram nazibudskap

Breivik var tydelig opptatt av oppmerksomhet, viste flere ganger fram det han hadde skrevet og gikk fram til pressen.

Etter at han hadde vist fram teksten sin, spurte han om noen hadde spørsmål.

Da spurte en av journalisten om han angret på det han gjorde 22. juli 2011.

Breivik svarte ikke direkte, men kom med nazistiske synspunkter og et lengre politisk budskap om borgerkrig i Europa.

Da spørsmålet ble gjentatt, sa han at han skulle komme tilbake til det i saken.

Breivik omtaler seg som stortingskandidat for nazibevegelsen i Norge.

KOM MED EKSTREME SYNSPUNKTER: Anders Behring Breivik ankom retten med lapper på en veske og på dressen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Breivik, slutt med de plakatene

Aktor i saken, statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir, mener Breivik fortsatt er for farlig til å løslates. Hun startet med en gjennomgang av dommen i 2012.

Mens Karlsdottir leser opp fra 22. julidommen, løfter opp ett av A4-arkene han har laget til tilhørerne. Dommeren slår i bordet umiddelbart og sier:

– Breivik slutt med de plakatene. Jeg vil ikke ha sånt under aktors innledningsforedrag.

Breivik rettet seg raskt.

VIDEO: Tingrettsdommer Ina Strømstad forklarer. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Tingrettsdommer Ina Strømstad forklarer.

Omfattende gjennomgang

Karlsdottir står oppreist mens hun leser opp beskrivelsene av de mange skadde etter angrepet i regjeringskvartalet og på Utøya.

Breivik sitter rett i ryggen og ser stort rett fremfor seg, drikker av og til fra et vannglass. Dokumentmappen med et pålimt politisk budskap står ved siden av ham, slik at det er synlig for journalistene i salen.

Karlsdottir leser opp de grufulle handlingene 22. juli 2011. Etter gjennomgangen av skadene fra bomben i Oslo, leser hun opp detaljene fra Utøya.

– Det ble avfyrt 121 skudd med pistolen og 176 skudd med riflen på Utøya. Tiltalte skjøt og drepte til sammen 67 personer på Utøya (totalt døde 69 personer på øya). I tillegg ble 33 ungdommer skadet, sier Karlsdottir.

Det var totalt 564 personer på øya da angrepet skjedde.

VISTE PÅ NY EKSTREME HOLDNINGER: Anders Behring Breivik viste ingen tegn til anger. Foto: Martin Zondag / NRK

Breivik ble i 2012 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, som var den maksimale minstetiden en domfelt kunne ilegges da Breivik ble dømt. Breivik benyttet altså den første muligheten han hadde til å be om å bli løslatt på prøve.

22. juli-terroristen har mulighet til å begjære seg løslatt på nytt ett år etter forrige rettskraftige avgjørelse.

Forsvarer Øystein Storrvik har sagt at Breivik har forberedt en omfattende forklaring.

Dersom Breivik soner hele forvaringstiden på 21 år, kan retten forlenge forvaringen med fem år av gangen.

Breivik byttet i 2017 navn til Fjotolf Hansen