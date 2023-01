Bratt nedgang i Obos-prisene i desember

– Prisene pleier å falle i desember, men falt langt mer enn normalt i desember i fjor, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

I snitt har prisene i Oslo falt med 0,7 prosent i desember de siste ti årene, ifølge Obos. Boligmarkedet kjøles altså videre ned etter flere måneder med nedgang.

Fallet på tampen av året har nullet ut den sterke oppgangen i Oslo som 2022 startet med. De siste tolv månedene har prisene falt med 1,6 prosent, mens på landsbasis er prisene uendret fra desember i fjor.

Skal du kjøpe eller selge bolig? Da vil vi gjerne høre fra deg.

Tror nye låneregler demper fallet

Meglernes bransjeorganisasjon Eiendom Norge kommer med tall for desember førstkommende onsdag.

Obos-tallene teller med cirka en fjerdedel av boliger som selges i hovedstaden, og en langt lavere andel på landsbasis. Obos tror deres egne tall er svakere enn tallene til Eiendom Norge.

– Tallene må tolkes med varsomhet fordi det ble omsatt færre boliger enn vanlig, sier Monsvold.

DNBs tror tallene til Eiendom Norge vil vise at prisene falt med 2 prosent i desember.

– Det er først og fremst den markerte renteoppgangen som har ført til det markerte, negative omslaget i prisene, sier sjeføkonom Kjersti Haugland.

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om strømavgiftene og når du får strømstøtte her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1 % 2 % 3 % 2,75 % Prognose Norges bank

De fleste økonomene tror 2023 vil gi boligbrems.

Obos mener prisene skal ned 2–3 prosent i Norge i år, men prisfallet vil bli dempet av at regjeringen har gjort det litt enklere å få boliglån.

– Vi antar at en god del av prisfallet ble tatt ut gjennom den svake høsten i fjor. [ ...] Endringene av kravene til betjeningsevne i utlånsforskriften fra 1. januar i år vil dempe prisfallet noe. Det samme gjør høyere lønnsvekst og økt nettoinnvandring. Samtidig vil vi understreke at usikkerheten er stor, sier Monsvold.

Varsler leiesjokk neste år: Barnefamilien får 20.000 mer i husleie

Ser rentetopp i mars

Dyrere rente og sterk prisvekst gjør at boligbudsjettene til folk krymper, samtidig som banken vil gi mindre i lån for å kjøpe bolig.

Styringsrenten er på 2,75 prosent etter rask oppgang det siste halvannet året. Norges Bank har varslet ytterligere en renteoppgang i starten av 2023, og da vil de fleste få en boliglånsrente på over 4 prosent.

– Renta når trolig en topp i mars, og da tror vi også at boligprisfallet er unnagjort, slik at prisene igjen vil stige, om enn moderat. Den stramme tilbudssiden, særlig i sentrale strøk, er en viktig årsak til at vi tror potensialet for et stort boligprisfall er begrenset, sier Haugland.