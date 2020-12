Brasil straffer de som ikke tar koronavaksine

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fortsatt skal ingen få vaksine mot sin vilje i landet, men den nye loven vil i praksis tvinge mange til å ta injeksjonene.

De som ikke kan bevise at de er vaksinert kan for eksempel få velferdsutbetalingene begrenset .

Vaksinemotstandere kan også bli nektet innreise til bestemte steder, ifølge en uttalelse fra regjeringen, skriver WAtoday.

Dommen fra landets øverste domstol er et nederlag for president Jair Bolsonaro, som har sagt at han ikke vil bli vaksinert og at ingen skal bli tvunget til det. Presidenten ble selv smittet av sykdommen i sommer.

Økende motstand

Det har vært en økende motstand mot vaksine i landet. Ifølge Independent har rundt 20 prosent sagt at de ikke vil ta covid-19-vaksinen. Mer enn en dobling fra i sommer.

MOTSTANDER: President Jair Bolsonaro gestikulerer mens vaksineprogrammet presenteres tidligere for noen dager siden. Foto: EVARISTO SA / NTB SCANPIX/AFP

10 av 11 dommere stemte for de nye vaksinebestemmelsene denne uken. En av dommerne som stemte for, sa at den kollektive helsen ikke skal bli skadet av dem som bevisst nekter å bli vaksinert.

Brasil har registrert mer enn 7 millioner covid-19 tilfeller og mer enn 184.000 mennesker er døde av sykdommen. Torsdag ble det påvist 70.574 nye tilfeller siste døgn, noe som er ny rekord.

Bare USA og India har flere smittede enn Brasil, og bare i USA har flere mennesker dødd av viruset.

Helseministeren i landet har sagt at de forventer å ha 25 millioner vaksinedoser klare i januar, men det er ikke satt en dato for når vaksinen er klar.