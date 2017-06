Brasil kjemper for fortsatt regnskogstøtte fra Norge

Demonstranter fra Regnskogfondet står utenfor statsminister Erna Solbergs hus denne morgenen. Inne hos Solberg er den brasilianske presidenten Michel Temer på frokostmøte.

Gjennom snart ti år har Brasil og Norge vært nære allierte. 7,5 milliarder norske kroner i regnskogstøtte til Brasil siden 2008 er den viktigste satsingen de to landene har for å oppfylle sine forpliktelser til Parisavtalen.

Men de tre siste årene har avskogingen i Brasil økt såpass mye at verdens viktigste enkeltstående klimasatsing står i fare. Frokostmøtet hos Solberg blir ikke kun et kaffeslabberas mellom gamle venner.

Møter skarp kritikk

President Michel Temer vinker blidt mot demonstrantene som roper «Redd regnskogen», før han går inn til Erna Solberg.

– Situasjonen for urfolks rettigheter og for regnskogen har ikke vært dårligere siden diktaturet i 1985, sier Brasil-ekspert og samfunnsgeograf ved Universtitet i Oslo, Torkjell Leira, som demonstrerer utenfor statsministerboligen.

REGNSKOGFONDET: Miljø- og urfolksaktivister demonstrerte utenfor statsminister Erna Solbergs bolig da hun fikk besøk av den brasilianske presidenten Michel Temer. Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Et meget kritisk brev fra miljøminister Vidar Helgesen til miljøminister José Sarney Filho har satt stemningen før også de to hadde møte Oslo i går kveld.

I brevet uttrykket Helgesen sterk bekymring for et lovforslag som ligger i kongressen, som etter sigende vil svekke vernet av regnskogen, og for det at offentlige skogvern-institusjoner har fått budsjettkutt.

– Det viktige var å få utdypet temaene i brevvekslingen vi har hatt. Men nå har vi gitt vårt syn på saken, og vært tydelig på at støtten kan stoppe helt hvis ikke Brasil snur utviklingen.

ALLIERTE: Den norske miljøministeren Vidar Helgesen og hans brasilianske kollega José Sarney Filho i møte for å fornye tilliten om regnskogsamarbeidet. Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

Kjemper for fornyet tillit

Brasiliansk presse stimler sammen rundt de to miljøministrene for å få vite om milliardintekter til Brasil står i fare. Sarney Filho bedyrer sin sterke besluttsomhet:

– Dataene ikke er verifiserte ennå, men foreløpige tall tyder på at trenden er i ferd med å snu. Dessuten har regjeringen bevilget mer penger til overvåking av regnskogen og håndheving av vernelovene i landet, sier Sarney Filho.

INTERNASJONAL INTERESSE: Brasiliansk presse har tatt turen til Norge for å finne ut om den norske regjeringen vil fortsette sin milliardstøtte til Brasil for å redde regnskogen. Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

– Den økningen vi har sett i avskogingen de siste tre årene er et resultat av den forrige regjeringen, og ikke den nåværende.

Om lovforslaget som sies å svekke skogvernet sier Filho følgende:

– Dette er feil informasjon som ikke speiler virkeligheten. Det finnes ikke noe forslag fra meg og mitt departement som foreslår å svekke skogvernet.

Filho smiler bort til Helgesen når han forteller til NRK at støtten fra Norge er helt avgjørende for å bekjempe avskogingen i Brasil og at han håper at Norge vil øke sin støtte til dette arbeidet.

– Det var et veldig sympatisk og konstruktivt møte, sier Filho, men vil ikke si om møtet resulterte i noen konkrete konklusjoner om det videre samarbeidet.

Og når vi spør miljøminister Helgesen om han er bekymret for korrupsjonsskandalen rundt president Temer, svarer han:

– Det er mye korrupsjon i Brasil. Men vi har gode sikkerhetsmekanismer rundt støtten vi gir til Brasil, og vi har ingen indikasjon på at norske midler har vært utsatt for korrupsjon.

Fornyet tillit

Som diplomatiet krever, det er kun vennlige miner å spore mellom de to statsoverhodene etter frokostmøtet i Parkveien.

GODT FORHOLD: President i Brasil, Michel Temer og statsminister Erna Solberg holdt pressekonferanse etter frokostmøtet om norsk-brasiliansk samarbeid. Foto: Inger Marit Kolstadbråten / NRK

De har snakket om samarbeidet om næringsliv, forskning, innovasjon og utdanning – og skogvern.

– Vi har en avtale fram til 2020, og jeg ser ingen grunn til å reforhandle den avtalen. Det blir utbetalinger hvis Brasil når sine mål. Jeg opplever at presidenten er veldig opptatt av å få det til, sier statsminister Erna Solberg til NRK.