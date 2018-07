Brannvesenet: – Publikum har vært utrolig flinke

– Mye tyder på at folk tar forbudene på alvor, mer nå enn tidligere.

Det sier brannsjef Jan Røilid i Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

Ifølge Røilid har Agder et felles forbud mot bål, grilling og åpen ild i, og i nærheten av, skog og mark. Enkelte steder har det også blitt innført et driftsforbud på aktiviteter som kan utgjøre en fare for antennelse av skog og mark, som for eksempel skogarbeid og kantslått.

– Før vi innførte forbud, rykket vi ut til flere kratt- og gressbranner. Men med en gang vi gikk ut i media og sa at det var forbud, har det vært brått færre hendelser.

Til tross for brannen som nå herjer i Birkenes, mener Jan Røilid at folk flest forholder seg til ildforbudene. Det finnes imidlertid noen unntak. Foto: Kim Nystøl / NRK

Torsdag ettermiddag brøt det imidlertid ut en skogbrann i Birkenes, som etter det NRK erfarer skal ha blitt startet av at campingturister tente bål i området.

– Utenlandske turister er kanskje ikke like flinke til å oppsøke norske medier der informasjonen og forbudet ligger, sa Røilid til NRK før brannen brøt ut.

Brannvesenet har ved flere anledninger påpekt at det skal svært lite til for å starte en skogbrann i tørken, og at ildforbudet bør tolkes bredt. Det bør det fortsatt – det er fortsatt knusktørt i store deler av Sør-Norge på det som kan bli årets varmeste dag.

Senest denne uken skapte stearinlys på kirkegårder bekymring i Skien, og folk bes om å legge fyrstikker hjemme når de steller gravene til sine kjære.

Oslo brann- og redningsetat: – Mange gode hjelpere

Ifølge brannvesenet i Kristiansand, Bergen og Oslo, har innbyggere generelt vært samarbeidsvillige når det kommer til både forbud og aktsomhetskrav. De håper dette vil fortsette også i tiden som kommer.

I Oslo har fokuset på skogbrannfare ført til en holdningsendring, mener Lars Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat. Han sier brannvesenet har sett en markant endring i oppførsel etter kommunen sendte ut SMS-varsel til alle innbyggere.

Leif Magne Hovtun i Oslo brann- og redningsetat sier mye tyder på at vi nå ser en holdningsendring blant folk. Foto: Audun Braastad / OBRE

– Før det opplevde vi veldig mye uaktsom grilling og bål, og at folk var passe interessert i å høre på oss. Men etter sms-varslingen, og mye medieoppmerksomhet, har vi sett en endring hos folk. Mange flere respekterer og forstår forbudet, og oppfører seg bra, sier Hovtun.

Brannvesenet ser på det som svært alvorlig dersom noen bryter eller gir blaffen i forbudene mot ild og bål.

– Det er ennå noen som ikke har forstått at det er forbud, og noen få som tenker at de selv vet best og trosser våre oppfordringer.

Det er imidlertid færre som gjør det nå, ifølge Hovtun – og langt flere som tar ansvar både for seg selv og andre.

– Vi har veldig mange gode hjelpere i publikum, som sier ifra dersom noen bryter forbudet. Samfunnet har tatt ansvar, og det merker vi hele tiden.

Også brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen skryter av innbyggerne.

– Publikum har vært utrolig flinke til å følge våre forbud og oppfordringer, og det er nok en av grunnene til at vi har opplevd forholdsvis lite brann i vårt distrikt. De er sitt ansvar bevisst, og det har de all grunn til å få skryt for.

Leif Linde, brannsjef i Bergen brannvesen, sier publikum generelt har vist stor aktsomhet denne sommeren. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Brannvesenet vil formidle en takk til alle som følger med.

– Det viktigste er at vi passer på hverandre, gir beskjed om hva som er lov og ikke lov, og tar kontakt med brannvesenet hvis det skjer noe som kan starte skogbrann, sier Hovtun.